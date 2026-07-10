カマンベール入り！ドトール夏の「ミラノサンド」エビ×アボカドがうれしい

ドトールコーヒーショップは7月23日、新作ミラノサンド2品と新作ドリンク2品を発売します。
スモークサーモンやエビ、アボカドを使用したミラノサンドが登場します。また、ライチとレモンを合わせたソーダや、ノンカフェインのルイボスティーも同時に展開します。
▲バジル香る カマンベールinミラノサンドB ～スモークサーモン・エビ・アボカド～ 690円
スモークサーモン、エビ、アボカドダイスをサンドし、バジルソースを合わせたミラノサンドです。さらにカマンベールを加え、味に深みとコクを加えたとしています。
▲バジル香るミラノサンドB ～スモークサーモン・エビ・アボカド～ 630円
スモークサーモン、エビ、アボカドダイスをサンドし、バジルソースを合わせたミラノサンドです。バジルの香りを楽しめる爽やかな味わいに仕上げたとしています。
▲ライチレモネードソーダ 550円
甘い香りのライチシロップと、酸味のあるレモンシロップを合わせたソーダです。淡い黄色のグラデーションとレモンスライスを組み合わせ、爽快感のある仕立てとしています。
▲ピーチ＆マンゴー ルイボス 480円
白桃のまろやかな味わいとルイボスティーを合わせたノンカフェインドリンクです。マンゴーチャンクを加え、フルーティーで飲みごたえのある一杯に仕上げたとしています。
カマンベール入りも選べる新作ミラノサンドに注目！
フルーティーなドリンクから具材たっぷりのミラノサンドまで、夏らしさを感じられる新作がそろいました。ミラノサンド新作は、爽やかなバジルソース仕立てで夏にピッタリの味わいとなっています。
新しい季節限定メニューを味わいに、ドトールコーヒーショップへ足を運んでみては？
・発売日：2026年7月23日
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります