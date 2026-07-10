カマンベール入り！ドトール夏の「ミラノサンド」エビ×アボカドがうれしい

ドトールコーヒーショップは7月23日、新作ミラノサンド2品と新作ドリンク2品を発売します。

スモークサーモンやエビ、アボカドを使用したミラノサンドが登場します。また、ライチとレモンを合わせたソーダや、ノンカフェインのルイボスティーも同時に展開します。

▲バジル香る カマンベールinミラノサンドB ～スモークサーモン・エビ・アボカド～ 690円

スモークサーモン、エビ、アボカドダイスをサンドし、バジルソースを合わせたミラノサンドです。さらにカマンベールを加え、味に深みとコクを加えたとしています。

▲バジル香るミラノサンドB ～スモークサーモン・エビ・アボカド～ 630円

スモークサーモン、エビ、アボカドダイスをサンドし、バジルソースを合わせたミラノサンドです。バジルの香りを楽しめる爽やかな味わいに仕上げたとしています。

▲ライチレモネードソーダ 550円

甘い香りのライチシロップと、酸味のあるレモンシロップを合わせたソーダです。淡い黄色のグラデーションとレモンスライスを組み合わせ、爽快感のある仕立てとしています。

▲ピーチ＆マンゴー ルイボス 480円

白桃のまろやかな味わいとルイボスティーを合わせたノンカフェインドリンクです。マンゴーチャンクを加え、フルーティーで飲みごたえのある一杯に仕上げたとしています。

カマンベール入りも選べる新作ミラノサンドに注目！

フルーティーなドリンクから具材たっぷりのミラノサンドまで、夏らしさを感じられる新作がそろいました。ミラノサンド新作は、爽やかなバジルソース仕立てで夏にピッタリの味わいとなっています。

新しい季節限定メニューを味わいに、ドトールコーヒーショップへ足を運んでみては？

・発売日：2026年7月23日



※価格は税込み表記です。