肉すごっ！モス「ブラックアンガス牛バーガー」730円、数量限定で発売

モスバーガーは7月15日から9月上旬まで、「ブラックアンガスバーガー」を数量限定で発売します。販売は全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）で実施し、商品がなくなり次第終了します。

▲ブラックアンガスバーガー 730円

パティには柔らかな肉質と赤身、脂のバランスが特徴という「ブラックアンガス牛」を使用しています。

チェダーチーズベースのスライスチーズ、オニオンスライスを重ね、トマト、グリーンリーフを合わせています。

パティはブラックアンガス牛の肉の旨みや香ばしさを引き立てるようスパイスで味付けをしており、マスタードソースとオーロラソースの“ダブルソース”で全体の味をまとめたとしています。

ブラックアンガス牛×ダブルソースのリッチな味わい

ブラックアンガス牛のパティにダブルソースを合わせた、肉をしっかり楽しみたい人には気になる一品です。

暑い季節にスタミナをつけたい日のランチやディナーにもぴったりのバーガーになりそうです。数量限定なので、気になっている人は早めにチェックしてください。

・開始日：2026年7月15日

・終了日：2026年9月上旬

※価格は税込み表記です。