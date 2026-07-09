毎日持ち歩くなら約990g。HP「Pavilion Aero 13」がプライムデー先行セールで12万円台

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【Amazonプライムデー先行セール】HP ノートPC「Pavilion Aero 13-bg（A17X7PA-AAAA）」をチェック！

HPのノートPC「Pavilion Aero 13-bg（A17X7PA-AAAA）」がAmazonプライムデー先行セール対象。参考価格158,000円のところ、18％オフの129,800円で販売中。

約1kgを切るモバイルノートは珍しくないが、価格まで含めて比較すると選択肢は限られる。今回のHP「Pavilion Aero 13-bg」は、その比較対象として見逃せない価格帯になった。約990gの軽量ボディにRyzen 5 8640Uや16GBメモリ、512GB SSDを搭載し、AIエンジンも内蔵したモバイルノートとなっている。

①約990gの軽量ボディとマグネシウム合金採用

約990gの軽量ボディに加え、リサイクルマグネシウム合金を採用。約297×211×17.4（最厚部）mmのコンパクトサイズで持ち運びやすく、13.3型WUXGAディスプレイを備えながら、外出先へ持ち出しやすいモバイルノートとなっている。

②AIエンジン内蔵Ryzen 5とCopilotキー搭載

AMD Ryzen 5 8640UプロセッサにAIエンジンを内蔵し、AI処理を専用チップへ割り当てる設計を採用。Copilotキーも備えるほか、16GB LPDDR5xメモリと512GB PCIe Gen4 NVMe SSDを組み合わせている。

③16:10 IPS液晶と充実した基本機能

13.3型WUXGAの非光沢IPSディスプレイは16:10の画面比率を採用し、従来の16:9より縦方向の表示領域を広く確保。Poly Studioサウンドシステムや5MP IRカメラ、Windows Hello対応顔認証も備える。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 5 8640U

【メモリ】16GB LPDDR5x

【ストレージ】512GB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD

【ディスプレー】13.3型 WUXGA（1920×1200）非光沢IPS