5.64mmの最薄「iPhone Air」512GB、Amazonタイムセールで20％OFF

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【Amazonタイムセール】Apple iPhone Air 512GB（SIMフリー）をチェック！

Appleのスマートフォン「iPhone Air 512GB」がAmazonタイムセール対象。参考価格194,800円のところ、20％オフの156,800円で販売中。

「iPhone Air 512GB」は史上最薄のiPhoneとして登場したモデルだ。薄型ボディながら、A19 Proチップや48MP Fusionカメラシステム、6.5インチSuper Retina XDRディスプレイを詰め込んでいる。セール価格で購入できるこの機会に、その魅力を見直してみたい1台だ。

①史上最薄のiPhoneを実現したボディ設計

厚さ5.64mm、重量165gのボディを採用した史上最薄のiPhone。超軽量チタニウムフレームを採用するほか、背面には4倍の耐亀裂性能を備えたCeramic Shield、前面には3倍の耐擦傷性能を持つCeramic Shield 2を採用する。

②A19 Proチップと120Hzディスプレイ

A19 Proチップに加え、6.5インチSuper Retina XDRディスプレイは最大120HzのProMotionに対応。iOSはLiquid Glassによる新しいデザインを採用し、背景をカスタマイズできるロック画面や投票機能、着信スクリーニングなども利用できる。

③48MP Fusionカメラと長時間バッテリー

2倍望遠機能を備えた48MP Fusionカメラシステムを採用し、18MPセンターフレームフロントカメラでは前後同時撮影にも対応。最大27時間のビデオ再生に加え、MagSafeバッテリーアクセサリ利用時はさらに最大13時間長く楽しめる。