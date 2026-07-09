Amazonセール情報大紹介！ 第2010回
5.64mmの最薄「iPhone Air」512GB、Amazonタイムセールで20％OFF
2026年07月09日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Apple iPhone Air 512GB（SIMフリー）をチェック！
Appleのスマートフォン「iPhone Air 512GB」がAmazonタイムセール対象。参考価格194,800円のところ、20％オフの156,800円で販売中。
「iPhone Air 512GB」は史上最薄のiPhoneとして登場したモデルだ。薄型ボディながら、A19 Proチップや48MP Fusionカメラシステム、6.5インチSuper Retina XDRディスプレイを詰め込んでいる。セール価格で購入できるこの機会に、その魅力を見直してみたい1台だ。
①史上最薄のiPhoneを実現したボディ設計
厚さ5.64mm、重量165gのボディを採用した史上最薄のiPhone。超軽量チタニウムフレームを採用するほか、背面には4倍の耐亀裂性能を備えたCeramic Shield、前面には3倍の耐擦傷性能を持つCeramic Shield 2を採用する。
②A19 Proチップと120Hzディスプレイ
A19 Proチップに加え、6.5インチSuper Retina XDRディスプレイは最大120HzのProMotionに対応。iOSはLiquid Glassによる新しいデザインを採用し、背景をカスタマイズできるロック画面や投票機能、着信スクリーニングなども利用できる。
③48MP Fusionカメラと長時間バッテリー
2倍望遠機能を備えた48MP Fusionカメラシステムを採用し、18MPセンターフレームフロントカメラでは前後同時撮影にも対応。最大27時間のビデオ再生に加え、MagSafeバッテリーアクセサリ利用時はさらに最大13時間長く楽しめる。
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