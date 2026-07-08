20万円クラスが15万円台に。16型タッチ液晶・メモリ32GB・1TB搭載のHP「OmniBook 5」

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【Amazonプライムデー先行セール】HP ノートPC「OmniBook 5 16-af（BF8J1PA-AAAA）」をチェック！

HPのノートPC「OmniBook 5 16-af（BF8J1PA-AAAA）」がAmazonプライムデー先行セール対象。参考価格199,800円のところ、20％オフの159,700円で販売中。

20万円前後を想定するような構成が、15万円台に値下げ中。HPの「OmniBook 5 16-af」は、16型WUXGA IPSタッチディスプレイにCore Ultra 7、32GBメモリ、1TB SSDを搭載したモデル。これまで一段上の価格帯で見ていた構成が、ぐっと選びやすくなっている。

①Core Ultra 7と32GB・1TBを搭載

インテル Core Ultra 7 255Uに、32GB LPDDR5xメモリと1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSDを組み合わせた構成。グラフィックスはCPU内蔵のインテル グラフィックスを採用し、Windows 11 Homeを搭載。

②16型WUXGA IPSタッチディスプレイ

16.0型WUXGA（1920×1200）のIPSタッチディスプレイを採用。16:10のアスペクト比に対応し、輝度300nit、最大1677万色表示に対応する。画面に直接触れて操作できるタッチ対応に加え、16型の大画面で作業できる点も特徴。

③テンキー・Copilotキーを装備

バックライト付き日本語キーボードはテンキーを備え、Copilotキーも搭載。Wi-Fi 6EやBluetooth 5.3に対応するほか、バッテリー駆動時間は最大19時間。本体重量は約1.77kgで、1年間の引き取り修理サービスとパーツ保証、1年間の使い方サポートも付属する。

製品スペック

【CPU】インテル Core Ultra 7 255U

【メモリ】32GB LPDDR5x

【ストレージ】1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD

【ディスプレー】16.0型WUXGA（1920×1200）IPSタッチディスプレイ（16:10）