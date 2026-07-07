タイトーは7月7日、友情育成シミュレーションゲーム「悠久幻想曲」シリーズの第2作目をリメイクしたNintendo Switch用ソフト『悠久幻想曲 2nd Album リバイバル』の発売日が決定したと発表。発売日は2027年3月18日、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が9680円、パッケージ専売の特装版が2万5080円だ。

『悠久幻想曲 2nd Album リバイバル』では、オリジナル版の豪華声優陣によるキャラクターボイスを当時の雰囲気を大切にし、忠実に移植。ストーリーやキャラクターボイスは当時のままに、オリジナル版のキャラクターデザインを担当したmoo氏によってフルリニューアルされたキャラクターグラフィックで楽しめるリバイバル版となる。

パッケージ版に加え、豪華アイテム付き特装版も発売。特装版では、パッケージ版、アートブック、復刻CD、グッズに加え、『悠久幻想曲アンサンブル2Re:R』が同梱される。

また、特装版に同梱される『悠久幻想曲アンサンブル2Re:R』は、『悠久幻想曲ensemble2』をベースに、グラフィックや映像面を大幅にリニューアルした移植版。主題歌にはオリジナル版も担当した畑亜貴さんによる、セルフカバー楽曲が決定した。

2026年7月10日0時から7月13日23時59分までの4日間限定で、『悠久幻想曲 2nd Album』オリジナル移植版を特典としたAmazonセール期間限定商品の予約受付を実施。ほかにも、ECサイトや店舗限定の商品や予約特典も予定しているので、続報も楽しみにしよう。

■Amazonセール期間限定商品『悠久幻想曲 2nd Album』オリジナル移植版が予約特典に！

Amazonが2026年7月10日0時から7月13日23時59分までの4日間限定で、『悠久幻想曲 2nd Album』オリジナル移植版がついた商品を予約できる。

【悠久幻想曲 2nd Album リバイバル公式サイト】

https://www.taito.co.jp/uqgensoukyoku/uq2R

ゲームソフト『悠久幻想曲 2nd Album』オリジナル移植版

1998年に発売された『悠久幻想曲2nd Album』を忠実に移植した、オリジナル移植版。

※本限定特典は、一部内容を変更して後日無料または有料で頒布・販売される可能性がございます。

●『悠久幻想曲 2nd Album リバイバル』 特装版 同梱内容

・『悠久幻想曲 2nd Album リバイバル』

・moo氏描き下ろしイラストの外箱

・『悠久幻想曲アンサンブル2Re:R』ダウンロード番号

・悠久幻想曲 2nd Album サウンドトラックス（復刻CD）

・悠久幻想曲 2nd Album ドラマCD Vol.1（復刻CD）

・電撃 悠久幻想曲 2nd Album リバイバル（アートブック）

・ラバーマット

・アクリルスタンド

・スタンドクリアしおりセット

・B5フライヤーセット（2種）

■『悠久幻想曲アンサンブル2Re:R』とは

『悠久幻想曲ensemble2』をベースに、グラフィックや映像面を大幅にリニューアルした移植版。主題歌にはオリジナル版の主題歌も担当した畑亜貴さんによる、セルフカバー楽曲が決定した。

■『悠久幻想曲アンサンブル2Re:R』主題歌は畑亜貴さんが担当！

『悠久幻想曲アンサンブル2Re:R』の主題歌のオープニングムービー、およびエンディングムービーは、オリジナル版の『悠久幻想曲』や、前作の『悠久幻想曲リバイバル』の主題歌も担当した畑亜貴さんが担当し、セルフカバーバージョンを収録。また、主題歌を担当することについてのコメントも寄せた。

＜畑亜貴さん コメント＞

長く愛されてきた悠久幻想曲に再び音楽で寄り添えたこと、とても嬉しく思います。主題歌も再録という新たな形で収録されていますので、懐かしい皆様にも初めての方々にも楽しんでいただけたら幸いです。

「悠久幻想曲アンサンブル2Re:R」OPテーマソング

曲名：君の目の王国（畑亜貴セルフカバーバージョン）

作詞・作曲・歌：畑亜貴さん

「悠久幻想曲アンサンブル2Re:R」EDテーマソング

曲名：幻を読む種族（畑亜貴セルフカバーバージョン）

作詞・作曲・歌：畑亜貴さん

【ゲーム情報】

タイトル：悠久幻想曲 2nd Album リバイバル

ジャンル：友情育成シミュレーションゲーム

販売：タイトー

プラットフォーム：Nintendo Switch

発売日：2027年3月18日予定

価格：

通常版：9680円（パッケージ版／ダウンロード版）

特装版：2万5080円（パッケージ版）

CERO：審査予定

※予約特典は数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

※デザイン、内容、仕様は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※後日無償・もしくは有償で販売する可能性があります。