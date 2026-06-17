Amazonセール情報大紹介！ 第2002回
Amazonプライム会員限定
うれしい10万円切り！Core i5搭載のDell15.6型ノートがプライム会員限定価格で登場
2026年07月07日 01時02分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【プライムデー先行セール】Dell 15.6型ノートPC「Dell 15 DC15250（ND65-GHSA）」をチェック！
Dellの15.6型ノートPC「Dell 15 DC15250（ND65-GHSA）」が、7月7日開始のAmazonプライムデー先行セールの対象に。参考価格143,980円のところ、34％オフの94,980円で販売中。
15.6型ノートPCを選ぶうえで重視したいのは、価格だけでなく、メモリ容量やストレージ容量、キーボードの使いやすさ、購入後のサポートまで含めたバランスである。本製品はCore i5-1334U、16GBメモリ、512GB SSDという実用的な構成に加え、テンキー付きキーボードや非光沢フルHD液晶を備える。自宅やオフィスでの作業を中心に、日常的に使う1台を探している人にとって検討しやすいモデルである。
①普段使いに十分な実用性能
Core i5-1334Uと16GBメモリ、512GB SSDを搭載。Webブラウジングや資料作成、オンライン会議などの日常用途に使いやすい構成だ。1時間で最大80％まで充電できるExpressChargeにも対応している。
②翌営業日対応の出張修理サービス付き
購入後1年間の翌営業日対応オンサイト出張修理サービスが付属。万が一のトラブル時には訪問修理を利用できるほか、HDD返却不要サービスも備える。購入後もサポートを受けられる点はDellならではの特徴だ。
③15.6型120Hz液晶で快適に使える
15.6型フルHD（1920×1080）ディスプレーは非光沢仕様で120Hz表示に対応。テンキー付きキーボードも備えており、日常利用から事務作業まで幅広く使える。
製品スペック
【CPU】Core i5-1334U
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】15.6型 フルHD（1920×1080）、非光沢、120Hz
【その他】翌営業日対応オンサイト出張修理サービス（1年間）付属、HDD返却不要サービス付き
購入時に確認しておきたいのは、Officeが付属しないモデルである点と、USB Type-C端子がデータ転送用である点である。外部ディスプレー出力やUSB PD充電をUSB Type-Cで使いたい人は、用途に合うか事前に確認しておきたい。一方で、15.6型画面、テンキー、16GBメモリ、512GB SSD、翌営業日対応オンサイト修理サービス付きという構成を重視するなら、セール価格のうちにチェックしておきたい1台である。
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