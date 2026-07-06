Amazonセール情報大紹介！ 第2000回
【20%引き！】iPhone Air 512GBを狙うなら今がチャンス（Amazonプライムデー先行セール開始！）
2026年07月07日 00時00分更新
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Amazonで「iPhone Air 512GB スカイブルー」が販売中
7月7日より始まったAmazonプライムデーの先行セールにて、Appleのスマートフォン「iPhone Air 512GB（SIMフリー）スカイブルー」がセール開始！ 参考価格19万4800円のところ、20％引きの15万6800円で販売中です（プライム会員が対象）。
iPhone Airは、厚さ5.64mm、重量165gという薄型・軽量ボディが特徴のモデル。6.5インチのSuper Retina XDRディスプレイ、最大120HzのProMotion、A19 Proチップ、48MP Fusionカメラ、18MPセンターフレームフロントカメラを備え、日常使いの快適さと高性能を両立しています。
iPhone Air 512GBの魅力
① 5.64mm・165gの薄型軽量ボディ
最大の魅力は、やはり「薄くて軽い」こと。厚さ5.64mm、重量165gのボディは、毎日持ち歩くスマートフォンとしてかなり扱いやすい仕様です。レビューでも軽さや薄さを評価する声が多く、大画面ながら持ちやすさを重視したい人に向いています。
② 6.5インチ大画面とA19 Proチップで快適
6.5インチのSuper Retina XDRディスプレイは、動画視聴やWeb閲覧、SNSのチェックにも見やすいサイズ。最大120HzのProMotionにも対応しており、スクロールや操作感のなめらかさも期待できます。A19 Proチップを搭載しているため、普段使いはもちろん、ゲームや写真編集なども快適にこなせます。
③ 512GBなら写真・動画をたっぷり保存できる
今回のモデルは512GBストレージ搭載。写真や動画を多く撮る人、アプリをたくさん入れる人、長く使う前提で容量に余裕を持たせたい人には安心感があります。48MP Fusionカメラ、18MPセンターフレームフロントカメラを備えており、日常撮影や自撮り、ビデオ通話にも活躍します。
薄さと軽さで選ぶなら要チェック
iPhone Airは、Proシリーズのようなカメラ構成を求める人よりも、「薄くて軽いiPhoneを快適に使いたい」という人に刺さるモデルです。6.5インチの大画面ながら165gに抑えられているため、重いスマホに疲れた人の買い替え候補としても注目です。
なお、Amazonの商品ページでは、お客様都合による返品・交換不可、サポートはメーカー対応などの注意事項も案内されています。購入前に販売ページで価格、在庫、保証内容を確認しておきましょう。
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