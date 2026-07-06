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Amazonセール情報大紹介！ 第2000回

【20%引き！】iPhone Air 512GBを狙うなら今がチャンス（Amazonプライムデー先行セール開始！）

2026年07月07日 00時00分更新

文● 金子　編集⚫︎ ASCII

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Apple iPhone Air 512GB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；スカイブルー

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・キャンペーン等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Amazonで「iPhone Air 512GB スカイブルー」が販売中

　7月7日より始まったAmazonプライムデーの先行セールにて、Appleのスマートフォン「iPhone Air 512GB（SIMフリー）スカイブルー」がセール開始！ 参考価格19万4800円のところ、20％引きの15万6800円で販売中です（プライム会員が対象）。

　iPhone Airは、厚さ5.64mm、重量165gという薄型・軽量ボディが特徴のモデル。6.5インチのSuper Retina XDRディスプレイ、最大120HzのProMotion、A19 Proチップ、48MP Fusionカメラ、18MPセンターフレームフロントカメラを備え、日常使いの快適さと高性能を両立しています。

アマゾンでiPhone Air 512GB (SIMフリー)を入手

iPhone Air 512GBの魅力

① 5.64mm・165gの薄型軽量ボディ

　最大の魅力は、やはり「薄くて軽い」こと。厚さ5.64mm、重量165gのボディは、毎日持ち歩くスマートフォンとしてかなり扱いやすい仕様です。レビューでも軽さや薄さを評価する声が多く、大画面ながら持ちやすさを重視したい人に向いています。

② 6.5インチ大画面とA19 Proチップで快適

　6.5インチのSuper Retina XDRディスプレイは、動画視聴やWeb閲覧、SNSのチェックにも見やすいサイズ。最大120HzのProMotionにも対応しており、スクロールや操作感のなめらかさも期待できます。A19 Proチップを搭載しているため、普段使いはもちろん、ゲームや写真編集なども快適にこなせます。

③ 512GBなら写真・動画をたっぷり保存できる

　今回のモデルは512GBストレージ搭載。写真や動画を多く撮る人、アプリをたくさん入れる人、長く使う前提で容量に余裕を持たせたい人には安心感があります。48MP Fusionカメラ、18MPセンターフレームフロントカメラを備えており、日常撮影や自撮り、ビデオ通話にも活躍します。

薄さと軽さで選ぶなら要チェック

　iPhone Airは、Proシリーズのようなカメラ構成を求める人よりも、「薄くて軽いiPhoneを快適に使いたい」という人に刺さるモデルです。6.5インチの大画面ながら165gに抑えられているため、重いスマホに疲れた人の買い替え候補としても注目です。

　なお、Amazonの商品ページでは、お客様都合による返品・交換不可、サポートはメーカー対応などの注意事項も案内されています。購入前に販売ページで価格、在庫、保証内容を確認しておきましょう。

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