28人のキャラクターが登場！ オンライン／ローカルで最大6人のチーム戦にも対応
「スター・ウォーズ」と「モノポリー」がコラボ！『モノポリー：スター・ウォーズ ヒーロー vs. ヴィラン』が発売中
ユービーアイソフトは6月30日、PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch／Nintendo Switch 2 ／GeForce NOW／PC（Ubisoft Store／Epic Games Store／Steam）にてチーム対戦型ボードゲーム『モノポリー：スター・ウォーズ ヒーロー vs. ヴィラン』を発売。価格は、パッケージ版／ダウンロード版ともに4180円だ。
Behaviour Interactiveが開発する本作では、「スター・ウォーズ」のさまざまな時代を舞台にした専用ボードで、ライトサイドまたはダークサイドのチームを組み、銀河の覇権を争う。おなじみの「モノポリー」に、キャラクターごとの能力やチーム戦ならではの駆け引きを加え、仲間と作戦を立てながら楽しめる作品だ。
▼『モノポリー：スター・ウォーズ ヒーロー vs. ヴィラン』ローンチトレーラー
https://youtu.be/O6UDXDKp6Q0
■「スター・ウォーズ」の世界をめぐる22の舞台
専用ボードには、「スター・ウォーズ」のさまざまな時代を代表する22の場所が登場。選べるキャラクターは、ヒーローとヴィランをあわせて28人。それぞれが14種類ある固有能力のうち1つを持っている。映画のような演出や特別なマスも用意され、対戦のたびに異なる展開が生まれる。
■物件を育てて「支配ポイント」を獲得
従来の「モノポリー」とは異なり、本作では物件の購入やアップグレードで獲得する「支配ポイント」が勝利条件となる。どの場所を押さえ、いつ物件を強化するかが重要だ。「GOイベント」では、多くの支配ポイントを得られる一方で失うこともあり、一度のイベントで形勢が逆転する場合もある。
■同じマスに止まるとサイコロ対決
プレイヤー同士が同じマスに止まると、場所の支配権を懸けたバトルが始まる。サイコロ勝負の結果によって支配権の行方が決まるため、1回の勝負が試合の流れを大きく変えることがある。
■オンラインとローカルに対応したチーム戦
2対2と3対3の対戦モードは、オンライン対戦に加え、オフラインマルチプレイにも対応。仲間との相談と連携が勝利の鍵だ。相手の動きや盤面の状況にあわせて作戦を変えることで、対戦ごとに異なる駆け引きを楽しめる。
【そのほかスクリーンショット】
【ゲーム情報】
タイトル：『モノポリー：スター・ウォーズ ヒーロー vs. ヴィラン』
ジャンル：ストラテジー／カジュアル
販売：ユービーアイソフト
開発：Behaviour Interactive
プラットフォーム：
PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch／Nintendo Switch 2 ／GeForce NOW／PC（Ubisoft Store／Epic Games Store／Steam）
発売日：発売中（2026年6月30日）
価格：4180円（パッケージ版／ダウンロード版）
※パッケージ版はPS5／Switch／Switch 2のみ。
プレイ人数：1～6人（オンライン／オフラインマルチプレイ対戦）
CERO：B（12才以上対象）
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