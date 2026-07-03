ユービーアイソフトは6月30日、PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch／Nintendo Switch 2 ／GeForce NOW／PC（Ubisoft Store／Epic Games Store／Steam）にてチーム対戦型ボードゲーム『モノポリー：スター・ウォーズ ヒーロー vs. ヴィラン』を発売。価格は、パッケージ版／ダウンロード版ともに4180円だ。

Behaviour Interactiveが開発する本作では、「スター・ウォーズ」のさまざまな時代を舞台にした専用ボードで、ライトサイドまたはダークサイドのチームを組み、銀河の覇権を争う。おなじみの「モノポリー」に、キャラクターごとの能力やチーム戦ならではの駆け引きを加え、仲間と作戦を立てながら楽しめる作品だ。

▼『モノポリー：スター・ウォーズ ヒーロー vs. ヴィラン』ローンチトレーラー

https://youtu.be/O6UDXDKp6Q0

■「スター・ウォーズ」の世界をめぐる22の舞台

専用ボードには、「スター・ウォーズ」のさまざまな時代を代表する22の場所が登場。選べるキャラクターは、ヒーローとヴィランをあわせて28人。それぞれが14種類ある固有能力のうち1つを持っている。映画のような演出や特別なマスも用意され、対戦のたびに異なる展開が生まれる。

■物件を育てて「支配ポイント」を獲得

従来の「モノポリー」とは異なり、本作では物件の購入やアップグレードで獲得する「支配ポイント」が勝利条件となる。どの場所を押さえ、いつ物件を強化するかが重要だ。「GOイベント」では、多くの支配ポイントを得られる一方で失うこともあり、一度のイベントで形勢が逆転する場合もある。

■同じマスに止まるとサイコロ対決

プレイヤー同士が同じマスに止まると、場所の支配権を懸けたバトルが始まる。サイコロ勝負の結果によって支配権の行方が決まるため、1回の勝負が試合の流れを大きく変えることがある。

■オンラインとローカルに対応したチーム戦

2対2と3対3の対戦モードは、オンライン対戦に加え、オフラインマルチプレイにも対応。仲間との相談と連携が勝利の鍵だ。相手の動きや盤面の状況にあわせて作戦を変えることで、対戦ごとに異なる駆け引きを楽しめる。

【そのほかスクリーンショット】

【ゲーム情報】

タイトル：『モノポリー：スター・ウォーズ ヒーロー vs. ヴィラン』

ジャンル：ストラテジー／カジュアル

販売：ユービーアイソフト

開発：Behaviour Interactive

プラットフォーム：

PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch／Nintendo Switch 2 ／GeForce NOW／PC（Ubisoft Store／Epic Games Store／Steam）

発売日：発売中（2026年6月30日）

価格：4180円（パッケージ版／ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5／Switch／Switch 2のみ。

プレイ人数：1～6人（オンライン／オフラインマルチプレイ対戦）

CERO：B（12才以上対象）

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