フォロー＆リポストで抽選で30名にオリジナルコラボTシャツが当たる！
『デビル メイ クライ 5 デビルハンターエディション』×Netflixシリーズ「Devil May Cry」シーズン2コラボキャンペーンを開催！
カプコンは7月3日、Nintendo Switch 2向けスタイリッシュアクション『デビル メイ クライ 5 デビルハンターエディション』×Netflixシリーズ「Devil May Cry」シーズン2のコラボレーションキャンペーンを開催。開催期間は、2026年7月16日23時59分まで。
本キャンペーンでは、抽選で30名にオリジナルコラボTシャツをプレゼント。参加方法は【公式】「デビル メイ クライ」シリーズXアカウント（@devilmaycry_jp）をフォローして、キャンペーンポストをリポストするだけ。ぜひ参加してみよう。
▼Netflix シリーズ『Devil May Cry』シーズン1およびシーズン2が絶賛配信中！
http://netflix.com/title/81506915
▼Nintendo Switch 2『デビル メイ クライ 5 デビルハンターエディション』ダウンロード版は7月31日までの期間中、通常価格から1000円オフの2990円の特別価格で配信！
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000124778?srsltid=AfmBOopvaacavRvuZ2v2XFPMLacf5xPDNvXneSn47rbjEhYM-I0J5Ndj
※パッケージ版は2026年8月28日発売予定
■賞品
・『デビル メイ クライ 5 デビルハンターエディション』 × Netflixシリーズ「Devil May Cry」シーズン2 オリジナルコラボTシャツ……10名
※画像はイメージです。
※賞品は予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。
■参加方法
1. 【公式】「デビル メイ クライ」シリーズXアカウント（@devilmaycry_jp）をフォロー
2. キャンペーン対象ポストをリポスト
▼『デビル メイ クライ 5 デビルハンターエディション』×Netflixシリーズ「Devil May Cry」シーズン2コラボキャンペーン公式サイト
https://www.capcom-games.com/ja-jp/20260703/dmc5dhe-netflix_cp/
【ゲーム情報】
タイトル：デビル メイ クライ 5 デビルハンターエディション
ジャンル：スタイリッシュアクション
販売：カプコン
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：
ダウンロード版：配信中（2026年5月12日）
パケージ版：2026年8月28日
価格：3990円（パッケージ版／ダウンロード版）
※2026年7月31日までダウンロード版は特別価格2990円で配信。
CERO：D（17才以上対象）
©CAPCOM
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