【本日】ゼッテリアの新ランチスタート　最大120円お得

バーガーチェーン「ゼッテリア」は本日7月1日より、平日限定ランチメニューをリニューアル。新たに「たまてりバーガー」を加えた全6種類をラインアップします。
60円値下げも ゼッテリアランチセット刷新
ゼッテリアでは、ランチセットを平日10時30分から15時まで販売中。590円から利用できるラインナップで、通常価格より50円～120円引きの限定価格となります。
今回、春のフェア商品として販売した「たまてりバーガー」がランチメニューに加わります。ビーフ100％のパティに特製てりやきソースとたまごを組み合わせた商品です。
なお、「4種のチーズバーガー ランチセット」「てりやきビーフバーガー ランチセット」は60円値上げとなります。
・たまてりバーガー ランチセット 790円（単品540円）
・4種のチーズバーガー ランチセット 750円（単品450円）
・えびバーガー ランチセット 690円（単品440円）
・タルタルチキンバーガー ランチセット 690円（単品440円）
・てりやきビーフバーガー ランチセット 650円（単品420円）
・チーズバーガー ランチセット 590円（単品320円）
※一部店舗では価格が異なります。また、一部店舗を除く261店舗で販売予定です。
10時30分～15時のランチが狙いめ
ランチタイムに人気のバーガーをお得なセット価格で選べるのはうれしいポイントです。
新たに加わった「たまてりバーガー」をはじめ、その日の気分に合わせて選べるラインアップになっています。この機会にゼッテリアへ足を運んでみては？
※価格は税込み表記です。
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