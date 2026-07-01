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【本日】ゼッテリアの新ランチスタート　最大120円お得

2026年07月01日 07時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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　バーガーチェーン「ゼッテリア」は本日7月1日より、平日限定ランチメニューをリニューアル。新たに「たまてりバーガー」を加えた全6種類をラインアップします。

60円値下げも　ゼッテリアランチセット刷新

　ゼッテリアでは、ランチセットを平日10時30分から15時まで販売中。590円から利用できるラインナップで、通常価格より50円～120円引きの限定価格となります。

　今回、春のフェア商品として販売した「たまてりバーガー」がランチメニューに加わります。ビーフ100％のパティに特製てりやきソースとたまごを組み合わせた商品です。

　なお、「4種のチーズバーガー ランチセット」「てりやきビーフバーガー ランチセット」は60円値上げとなります。

・たまてりバーガー ランチセット　790円（単品540円）
・4種のチーズバーガー ランチセット　750円（単品450円）
・えびバーガー ランチセット　690円（単品440円）
・タルタルチキンバーガー ランチセット　690円（単品440円）
・てりやきビーフバーガー ランチセット　650円（単品420円）
・チーズバーガー ランチセット　590円（単品320円）

※一部店舗では価格が異なります。また、一部店舗を除く261店舗で販売予定です。

10時30分～15時のランチが狙いめ

　ランチタイムに人気のバーガーをお得なセット価格で選べるのはうれしいポイントです。

　新たに加わった「たまてりバーガー」をはじめ、その日の気分に合わせて選べるラインアップになっています。この機会にゼッテリアへ足を運んでみては？

※価格は税込み表記です。

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