【本日】ゼッテリアの新ランチスタート　最大120円お得

バーガーチェーン「ゼッテリア」は本日7月1日より、平日限定ランチメニューをリニューアル。新たに「たまてりバーガー」を加えた全6種類をラインアップします。

60円値下げも ゼッテリアランチセット刷新

ゼッテリアでは、ランチセットを平日10時30分から15時まで販売中。590円から利用できるラインナップで、通常価格より50円～120円引きの限定価格となります。

今回、春のフェア商品として販売した「たまてりバーガー」がランチメニューに加わります。ビーフ100％のパティに特製てりやきソースとたまごを組み合わせた商品です。

なお、「4種のチーズバーガー ランチセット」「てりやきビーフバーガー ランチセット」は60円値上げとなります。

・たまてりバーガー ランチセット 790円（単品540円）

・4種のチーズバーガー ランチセット 750円（単品450円）

・えびバーガー ランチセット 690円（単品440円）

・タルタルチキンバーガー ランチセット 690円（単品440円）

・てりやきビーフバーガー ランチセット 650円（単品420円）

・チーズバーガー ランチセット 590円（単品320円）

※一部店舗では価格が異なります。また、一部店舗を除く261店舗で販売予定です。

10時30分～15時のランチが狙いめ

ランチタイムに人気のバーガーをお得なセット価格で選べるのはうれしいポイントです。

新たに加わった「たまてりバーガー」をはじめ、その日の気分に合わせて選べるラインアップになっています。この機会にゼッテリアへ足を運んでみては？

※価格は税込み表記です。