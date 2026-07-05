クリスピーの“ドーナツ食べ放題”45分1760円、参加は事前抽選

クリスピー・クリーム・ドーナツは、日本上陸20周年を記念した特別イベント「できたてオリグレ食べ放題」を7月30日より6回にわたり開催します。
イベントは渋谷シネタワー店と東京国際フォーラム店の2店舗で実施します。ブランド初となる食べ放題企画で、製造から3時間以内の「できたてオリジナル・グレーズド」が45分間食べ放題となります。
アイスコーヒー、アイスティー、アイスレモネードも飲み放題で提供します。また、「ピーチジェリー in ソーダ ピーチ＆マンゴー」または「ピーチジェリー in ソーダ オレンジ＆ピンクグレープフルーツ」のいずれか1杯を無料で提供します。小学生以下はキッズドリンクも飲み放題です。
参加は公式アプリ会員を対象とした事前抽選制で、各回3組限定、1組4人まで参加できます。6日間で参加できる人数は最大216人です。
応募期間は2回に分かれており、応募には公式アプリ「Krispy Kreme for APP」の会員登録が必要で、店頭での予約は受け付けません。
■できたてオリグレ食べ放題 概要
実施日・開催店舗：
応募期間（1）
7月30日 渋谷シネタワー店
8月6日 渋谷シネタワー店
8月5日 東京国際フォーラム店
8月12日 東京国際フォーラム店
8月13日 東京国際フォーラム店
応募期間（2）
8月18日 渋谷シネタワー店
開催時間：
渋谷シネタワー店：14時～、15時～、16時～
東京国際フォーラム店：13時～、14時～、15時～
※各回45分間（L.O.5分前）
内容：できたての「オリジナル・グレーズド」45分間食べ放題
特典：アイスコーヒー、アイスティー、アイスレモネードが飲み放題
さらに「ピーチジェリー in ソーダ」2種類のうち1杯を無料で提供
参加費：大人1760円、子ども（小学生以下）880円
応募方法：公式アプリ「Krispy Kreme for APP」から事前抽選制
応募期間（第1回）：7月3日10時～7月7日23時59分
応募期間（第2回）：7月30日10時～8月2日23時59分
募集人数：各回3組限定、1組最大4人、6日間合計最大216人
「できたてオリグレ食べ放題」
参加希望者は応募を忘れずに！
クリスピー・クリーム・ドーナツの看板商品である「オリジナル・グレーズド」を、できたての状態で好きなだけ味わえる貴重なイベントです。
参加できる人数が限られた抽選制のため、気になる人は応募期間をチェックして、この機会に特別なドーナツ体験に挑戦してみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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