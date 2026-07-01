これいい！ローソンで300円以下冷凍麺！平均より2割安く

ローソンは、冷凍麺「スープ激うま！特濃豚骨 ラーメン」と「たれ激うま！油そば 旨辛オイル付き」を6月30日より全国の店舗で販売開始しました。

300円以下、具材なしの冷凍麺2種

「スープ激うま！」は、具材をなくして価格を抑えながら、スープのおいしさにこだわったシリーズです。今回、シリーズ初となる冷凍麺が登場します。



価格は297円。具材をなくすことで、ローソンで販売するオリジナル冷凍麺の平均価格と比べて2割以上（※）価格を抑えています。



あわせて、同じコンセプトで“たれ”のおいしさにこだわった「たれ激うま！油そば 旨辛オイル付き」も297円で同日より発売します。



※ローソンで取り扱いのある冷凍のラーメンやパスタなどの平均価格より算出。

▲スープ激うま！特濃豚骨 ラーメン 297円

クリーミーな豚骨エキスやポークオイルなど計11種類のポーク原料を使用した冷凍ラーメンです。じっくり豚骨を炊き出したような濃厚なスープに仕上げているといいます。1食280g、540kcal。

水を注いで電子レンジで加熱するだけで調理でき、水の量で好みのスープの濃さに調整できます。

▲たれ激うま！油そば 旨辛オイル付き 297円

醤油ベースのたれに、ニンニク、豚・チキンエキス、メンマのうまみを加えた油そばです。1食313g、501kcal。

太麺にたれを合わせ、別添の旨辛オイルを加えることで、唐辛子を油で炒めたような香ばしい香りと辛味を楽しめるとしています。

シンプル、だからいい！

300円以下で楽しめる冷凍麺として、価格を抑えながらスープやたれにこだわっているのがうれしいポイントです。具材がない分、自分で好みのトッピングを加えてアレンジする楽しみ方もできそうです。

手軽に食事を済ませたい日やストック用にも活躍しそうな新商品です。ローソンでチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。