セブンで話題「白くま×ゴディバ」全国販売　贅沢チョコ仕立て

セブン‐イレブンは6月30日から、「白くまの贅沢チョコレート」を全国の店舗で順次発売します。
白くま×ゴディバ
練乳氷菓「白くま」とチョコレートブランド「ゴディバ」がコラボレーションした数量限定のアイスです。昨年は一部地域限定で販売していましたが、今年は販売エリアを全国に拡大します。
▲白くまの贅沢チョコレート 496円
ベルギー産チョコレートを使用した濃厚なチョコレート氷に、チョコレートソースとダークチョコレートアイスを組み合わせています。さらにチョコフレークを加え、食感のアクセントを付けています。
チョコレートの風味に加えて、白くまならではの北海道産練乳、いちご果肉とみかん果肉をトッピングしています。チョコレートと練乳の濃厚な甘さと、シャリッとした食感のフルーツを組み合わせた仕立てです。
昨年話題の贅沢チョコアイスが今年は全国展開
「白くま」と「ゴディバ」という人気ブランド同士の組み合わせは、アイス好きなら気になるコラボです。濃厚なチョコレートと練乳、さわやかなフルーツを一度に楽しめる仕様なので、暑い日にゆっくり味わいたくなります。
昨年は一部地域だけで販売された商品が、今年は全国で購入できます。この機会にセブン‐イレブンでチェックしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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