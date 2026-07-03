やっぱ、定番なんよ。ホントに使いやすいのよ。左手デバイスの名品、それはElgato「Stream Deck + XL」

ガジェット好きだと、「スペックや特徴はネットで見て知ってるけど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特に軽いマウスなどは持ってみないと、その本当のよさは実感しにくいところ。

そこで7月4日（土）に開催するアスキー主催のイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」では、ゲームプレイや配信環境をアップグレードする、この夏大注目の"推しガジェット"を会場に豊富に揃えました。実際にじっくりと触っていただける展示コーナーをご用意して、皆さんをお待ちしています！

この記事では、その中から編集部員も愛用する左手デバイス「Stream Deck + XL」をご紹介します！

定番、だからこそ強い！

Elgato「Stream Deck + XL」

Stream Deck + XLといえば、いわゆる左手デバイスの中でも、配信者さんやクリエイターさんから絶大な支持を集める定番ですよね。

ボタンとダイヤルを自分好みに設定すると、アプリ切り替えなどのわずわしい操作が、サクッと一瞬で終わる快感が味わえます。

ポイント①：よく使う操作を一瞬で呼び出せる

あらかじめ、頻繁に使うアプリやショートカットキーを登録しておけば、ボタンをポチッとするだけで切り替え完了！ キーが36個と、タッチストリップもあるので、足りなくなる心配もありません。

何度もメニューを開く手間がなくなって、本当に便利です。編集部に愛用者も多いこの製品、「毎日の作業が積み重なるほどその便利さを実感できる」と人気です。

ポイント②：ダイヤル操作が想像以上に快適

ボタンだけでなく、6つのダイヤルによる操作もStream Deck + XLの魅力。音量調整やタイムライン送りなどは、カリカリっ！とダイヤルを回して操作できます。

この滑らかな操作感、キーボードやマウスでは味わえない快適だなと思います。

ポイント③：使うほど便利になる拡張性

プラグインを追加して、アプリ固有の操作をすぐ呼び出せるようにしたり、プロファイルを活用して、用途を切り替えたりすることもできます。ゲーム、動画編集、配信など、複数用途にまたがって活用できるのも、このモデルが人気になる理由だな、と使っていて感じます。

7月4日（土）は秋葉原に！

Elgato「Stream Deck + XL」の実物を触りに来てください

ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。

だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！

この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。

編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。

7月4日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！

略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！

もちろん初心者大歓迎です!!

ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」

今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！

ぜひ「GPS」と呼んでください！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II

2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉II 1階

入場・観覧無料

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！

今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。

知らなかったメーカー、気になっていたデバイス、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。

さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントアカウント

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