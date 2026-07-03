軽くて小さい、だけじゃなくて防水防塵のスゴいゲーミングマウス。それがSteelSeries「Aerox 3 Wireless Gen 2」

ガジェット好きだと、「スペックや特徴はネットで見て知ってるけど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特に軽いマウスなどは持ってみないと、その本当のよさは実感しにくいところ。

そこで7月4日（土）に開催するアスキー主催のイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」では、ゲームプレイや配信環境をアップグレードする、この夏大注目の"推しガジェット"を会場に豊富に揃えました。実際にじっくりと触っていただける展示コーナーをご用意して、皆さんをお待ちしています！

この記事では、その中から編集部員も愛用するゲーミングマウス「Aerox 3 Wireless Gen 2」をご紹介します！

SteelSeries「Aerox 3 Wireless Gen 2」

軽くて、防水防塵のデキるヤツ！

Aerox 3 Wireless Gen 2は、約68gという軽快な操作感に、最新の競技スペックを詰め込んだ、「分かっている」一台です。しかも、穴あきボディなのに水やホコリに強い防水防塵設計という安心感！

「軽くて速いマウスが欲しいけど、壊れやすいのは困る……」そんなゲーマーの理想を、形にしたようなマウスなんです。

ポイント①：つかみ・つまみ持ち派に向いた、絶妙なサイズ感

約68gの軽量ボディと、少し小ぶりな形状が、とにかく扱いやすいんです。

特につかみ持ちや、指先で操作するつまみ持ちのプレイヤーなら、指先で自由自在にコントロールできる快感に驚くはず。軽さと小ささが組み合わさると、こんなにもいいのか！ と、初めて触った時は思いました。長時間激しく振り回しても腕が疲れにくいから、最後まで集中して戦い抜けますよ！

ポイント②：競技シーンでも戦える、異次元の安定性能

スペック的にも、独自開発の「TrueMove 26Kセンサー」に加えて、最大4000Hzの高速ポーリングレートに対応。

自分の細かな指の動きを、寸分違わずゲームへ伝えてくれます。この「狙い通りにエイムが吸い付く感覚」を一度味わうと、もう他のマウスには戻れないかもしれません。

ポイント③：IP54の安心感と、どこでも繋がる「自由さ」がうれしい！

穴あきマウスなのに、水やホコリに強いIP54防塵防水。これ、デスクで飲み物を飲むゲーマーには本当に心強い仕様ですよね。

さらにBluetoothも含めたトライモード接続対応にも対応。家でも外でも、どんな環境でも「いつもの感覚」でプレイできる実用性の高さは、まさに相棒にふさわしい仕上がりです。小さくて、性能が高いってだけでも十分魅力的なのに、ここまで詰め込むとは……。

7月4日（土）は秋葉原に！

SteelSeries「Aerox 3 Wireless Gen 2」の実物を触りに来てください

ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。

だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！

この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。

編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。

7月4日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！

略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！

もちろん初心者大歓迎です!!

ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」

今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！

ぜひ「GPS」と呼んでください！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II

2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉II 1階

入場・観覧無料

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！

今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。

知らなかったメーカー、気になっていたデバイス、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。

さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントアカウント

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