7月4日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 8（GPS 8）」情報まとめ 第57回
無骨でいて繊細、オレたち専用アケコン「iO カスタムアーケードコントローラー」が最高っ！
2026年07月03日 16時00分更新
ガジェット好きなら、「スペックは知っているけれど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特にゲーミングガジェットは、打鍵感や装着感、質感など、実際に触れて初めて分かる魅力があります。
そこで7月4日（土）開催のアスキー主催イベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」では、この夏注目のゲーミングガジェットを豊富に展示。編集部おすすめの製品を、実際に体験していただけます。
この記事では、展示するゲーミングガジェットの中から、ゲームパッド「iO カスタムアーケードコントローラー」をご紹介します。
磁気センサー式で、微細な入力を逃さない！
GRAPHT「iO カスタムアーケードコントローラー」
GRAPHT「iO カスタムアーケードコントローラー」は、高精度な磁気センサー式スティックを採用した、こだわり満載のアケコンです！
ポイント①：繊細な操作までしっかり反応
非接触式の磁気センサーが、小さなスティック操作も見逃さずしっかり反映。
機械式のスティックから乗り換えると、「おお……この繊細な感触！」と感激があるはず。思い通りにキャラが動いてくれる快感、操作の安定感を求める人には、ぜひ味わってほしいです。
ポイント②：入力のテンポが気持ちいい
ボタン操作への反応も軽快で、リズム良くプレイを続けられるのが魅力！ 長時間遊んでもストレスを感じにくいから、ずっと集中して対戦を楽しんでいたくなっちゃいます。
メーカーによると、入力への応答速度を優先した回路設計になっているそう。難しい回路設計のことはわからないにしても、使ってみると分かる、この俊敏な感じ。これは使い始めると手放せません。
ポイント③：カスタマイズ前提だから長く楽しめる
ボタンの割り当てやプロファイル設定を、自由にカスタムすることを前提とした設計になっています。その理念は、モデル名にも表れていますよね！
構造としてもシンプルなので、トラブルも起きにくい！ 使い倒すごとに、「日々愛用する、相棒」みたいな愛着が湧いてきます。
7月4日（土）は秋葉原に！
GRAPHT「iO カスタムアーケードコントローラー」の実物を触りに来てください
ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。
だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！
この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。
編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。
7月4日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！
略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！
もちろん初心者大歓迎です!!
ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」
今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！
ぜひ「GPS」と呼んでください！
2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉II 1階
入場・観覧無料
最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！
今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。
知らなかったメーカー、気になっていたガジェット、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。
さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。
会場紹介
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
会場までのアクセス
JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分
イベントアカウント
イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。
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