純正品を「超える」多ボタンゲームパッド、それが8BitDo「Ultimate 2 Bluetooth Controller」のすごさ

ガジェット好きなら、「スペックは知っているけれど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特にゲーミングガジェットは、打鍵感や装着感、質感など、実際に触れて初めて分かる魅力があります。

そこで7月4日（土）開催のアスキー主催イベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」では、この夏注目のゲーミングガジェットを豊富に展示。編集部おすすめの製品を、実際に体験していただけます。

この記事では、展示するゲーミングガジェットの中から、ゲームパッド8BitDo「Ultimate 2 Bluetooth Controller」をご紹介します。

8BitDo「Ultimate 2 Bluetooth Controller」

ゲームパッドって、あまりにもたくさんの種類があって、どれを選べばいいのか迷いませんか？ そんな中で、Ultimate 2 Bluetooth Controllerは、「これを買っておけば安心」と言えるモデルだと思います。

PCでもSwitchでも、これ1台で遊べちゃうから、本当に重宝しますよ。

ポイント①：細かな操作まで思い通りに決まる

スティックやトリガーの動きがめちゃくちゃ滑らかで、キャラが吸い付くように動いてくれます。磁気方式のTMRスティック＋ホールトリガーでを採用していて、長く使っても操作感が変わりにくい！ 操作感も、耐久性も魅力で、毎日ガッツリ遊ぶ人には最高に心強いモデルだなと感じます。

ポイント②：遊ぶ機種を選ばない使いやすさ

ワイヤレスでも有線でも繋がるから、PCからゲーム機まで幅広く活躍してくれます！ 利便性を取るなら2.4GHz無線接続、Bluetooth接続。確実な安定性を取るならUSB Type-C有線接続といった使い分けができるのも、日頃から「使いやすいな」と思っています。

ゲーマーって、デバイスやコンソールを何台も持っていますから、接続先を変えても同じコントローラーを使えるのって、うれしいですよね。

ポイント③：ボタン配置をカスタマイズ！ 自分好みにできる

左右トリガー部に3つずつ、さらに左右背面ボタン1つずつというボタン構成になっていて、ボタンが多いゲームパッドが好みの人にはうってつけの仕様！

難しかった操作も、工夫次第では「よし、これならいけるっ！」ってなるはず。自分のプレイスタイルに合わせられる拡張性は、コンソール純正品を超えていると思います。

7月4日（土）は秋葉原に！

8BitDo「Ultimate 2 Bluetooth Controller」の実物を触りに来てください

ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。

だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！

この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。

編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。

7月4日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！

略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！

もちろん初心者大歓迎です!!

ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」

今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！

ぜひ「GPS」と呼んでください！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II

2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉II 1階

入場・観覧無料

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！

今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。

知らなかったメーカー、気になっていたガジェット、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。

さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントアカウント

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