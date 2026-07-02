AULA「AG60」は「いい買い物したな」と実感できるゲーミングキーボード

ガジェット好きなら、「スペックは知っているけれど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特にゲーミングガジェットは、打鍵感や装着感、質感など、実際に触れて初めて分かる魅力があります。

そこで7月4日（土）開催のアスキー主催イベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」では、この夏注目のゲーミングガジェットを豊富に展示。編集部おすすめの製品を、実際に体験していただけます。

この記事では、展示するゲーミングガジェットの中から、ゲーミングキーボードAULA「AG60」をご紹介します。

驚きの完成度を誇る磁気キーボード、AULA「AG60」

AG60の特徴は、高級感のあるアルミボディと高速な入力性能。さらに磁気スイッチ搭載で、8000Hzのポーリングレート！

さらに、「5層サウンドダンピング構造」を採用することで、余計な共振が起きにくい設計。信頼のスペックと安定した打鍵感で、しっかりとプレイを支えてくれるモデルです。

ポイント①：ゲームに合わせて打鍵感まで切り替えられる

打鍵感を「ハード」と「ソフト」の2種類から選べるようになっています。はじめは、そんな機能、使うかな？ って正直思ったですが、ゲーミング用にはハード、普段使いにはソフトと使い分けると、その恩恵を感じられます。

FPSなど激しいゲームの時って、思いの外強くタイピングしていますし、普段の入力だと、それほど力は入れていない……そんな、自分の「キーボードの使い方のクセ」に改めて気付きました。

ポイント②：操作した瞬間に気持ちよく反応

レスポンスがとにかく優秀で、キーを押した感覚とゲーム内の動きが自然につながります！

それもそのはず、約0.125msの超高速レスポンスで、ポーリングレートは8000Hz。FPS、アクションRPG……テンポの速いゲームでも、ストレスフリーです。

ポイント③：見た目も質感もワンランク上

アルミ筐体のおかげで、高級感もバツグン！ 質感がいいって、毎日使うものでは大事ですよね。打鍵音も落ち着いていますし、デスクに置いておくだけで「ああ、いい買い物したな」って満足感が高まります。

7月4日（土）は秋葉原に！

AULA「AG60」の実物を触りに来てください

ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。

だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！

この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。

編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。

7月4日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！

略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！

もちろん初心者大歓迎です!!

ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」

今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！

ぜひ「GPS」と呼んでください！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II

2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉II 1階

入場・観覧無料

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！

今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。

知らなかったメーカー、気になっていたガジェット、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。

さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントアカウント

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