静かすぎるゲーミングキーボード。ゲーマーなら欲しくなるbe quiet!「DARK MOUNT Silent Linear」の魅力

ガジェット好きなら、「スペックは知っているけれど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特にゲーミングガジェットは、打鍵感や装着感、質感など、実際に触れて初めて分かる魅力があります。

そこで7月4日（土）開催のアスキー主催イベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」では、この夏注目のゲーミングガジェットを豊富に展示。編集部おすすめの製品を、実際に体験していただけます。

この記事では、展示するゲーミングガジェットの中から、ゲーミングキーボードbe quiet!「DARK MOUNT Silent Linear」をご紹介します。

とにかく静か。性能もハイエンド。

be quiet!「DARK MOUNT Silent Linear」

DARK MOUNT Silent Linearは、モジュール式でレイアウトを自由自在に変えられるという機能を持っているキーボードです。そう聞くだけで、なんだかワクワクしませんか？

競技性能はバッチリなのに、使う楽しさや見た目の満足感まで追求した、まさに「ゲーマーの至高の道具」って感じの一台なんです！

ポイント①：使い方に合わせてレイアウトを変えられる

モジュール式で、テンキーとディスプレーのレイアウトを自在に置き換えらえるから、どんなゲームを遊ぶときも「いまの自分にとってベストな配置」が実現しちゃうんです！

ゲームに合わせたり、デスク環境に合わせて柔軟に組み替えたり。その過程そのものが、使っていてとても楽しいんですよね。

ポイント②：静かでも妥協のない操作性能

be quiet!といえば静音設計。

ほとんど音を感じないような静かな打鍵感のおかげで、深夜のプレイや配信中でも音が気になりません！ ゲームへの集中力という意味でも、同居家族への配慮という意味でも、静音設計、いいですよ。それでいて反応は超一流だから、集中力を切らさずに遊び尽くせちゃうんですよ。

ポイント③：ディスプレー搭載でデスク映えも抜群

特徴的なサイドディスプレーを搭載しています。これがあるだけで、デスク周りの雰囲気がガラッと変わるんです！ やっぱ、ゲーミングガジェットといえば光るのは正義だなと、改めて思わされますね。

機能性はもちろん一級ですが、それ以上に「カッコいいものを持ってる！」っていう所有欲も満たしてくれます。

7月4日（土）は秋葉原に！

be quiet!「DARK MOUNT Silent Linear」の実物を触りに来てください

ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。

だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！

この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。

編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。

7月4日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！

略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！

もちろん初心者大歓迎です!!

ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」

今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！

ぜひ「GPS」と呼んでください！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II

2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉II 1階

入場・観覧無料

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！

今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。

知らなかったメーカー、気になっていたガジェット、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。

さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントアカウント

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