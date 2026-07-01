カプコンは7月1日、各デジタルストアで開催中の「CAPCOM MID YEAR SALE」について、PlayStation Storeでもセールを開始したと発表。セール期間は、それぞれ異なるので下記で確認してほしい。

今回のセールでは、記念すべき「ロックマン」ブランド20周年タイトル「流星のロックマン」シリーズ7作品を収録した、『流星のロックマン パーフェクトコレクション』がPlayStation Storeでついに初登場。

またPlayStation Plus会員限定で、『流星のロックマン パーフェクトコレクション』と『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』がセットになった『ロックマン サイバー ウェーブ パック』の発売を記念した期間限定セールも開催中だ。

さらに『流星のロックマン パーフェクトコレクション』がPlayStation Plusプレミアムのゲームトライアル対象タイトルに追加され、製品版を2時間お試しでプレイ可能に。お試し終了後も製品版を購入するとセーブデータを引き継いでプレイ可能だ。

ほかにもニンテンドーストアでは「デビル メイ クライ」シリーズがお求めやすい価格でラインアップしている。以下では、セール対象タイトルの一部を紹介。ほかにも人気のタイトルが多数そろっているので、詳しくは特設サイトを確認してほしい。

【セール概要】

セール名：CAPCOM MID YEAR SALE

特設サイト：https://www.capcom-games.com/sale/sale03-hei5m/ja-jp/

※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細およびコンテンツ内容や価格、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

■PlayStation Store

2026年7月15日23時59分まで

●PS5／PS4『流星のロックマン パーフェクトコレクション』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【25％オフ!!】：3742円

●PS4『ロックマン サイバー ウェーブ パック』（ゲーム本編 パック）

通常価格：7990円

セール価格【40％オフ!!】：4794円

※PlayStation Plus会員限定

●PS4『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』（ゲーム本編：Vol.1＋Vol.2）

通常価格：5990円

セール価格【67％オフ!!】：1976円

■ニンテンドーストア

2026年7月27日23時59分まで

●Nintendo Switch『デビル メイ クライ 3 スペシャルエディション』（ゲーム本編）

通常価格：1990円

セール価格【74％オフ!!】：499円

●Nintendo Switch『デビル メイ クライ 2』（ゲーム本編）

通常価格：2027円

セール価格【75％オフ!!】：499円

●Nintendo Switch『デビル メイ クライ』（ゲーム本編）

通常価格：2027円

セール価格【75％オフ!!】：499円

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