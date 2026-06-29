アークシステムワークスは6月29日、発売中の2D対戦格闘+ヴィジュアルノベル『BLAZBLUE CENTRALFICTION』（ブレイブルー セントラルフィクション）について、ラスベガスにて開催された「EVO 2026」の会場にて、新規プレイアブルキャラクター「トリニティ＝グラスフィール」の参戦決定を発表。

「BLAZBLUE」の物語の初期から、重要人物として登場していた「トリニティ＝グラスフィール」が、ついにプレイアブルキャラクターとして参戦する。今回発表されたイラストはシリーズの生みの親、森利道氏による描き下ろしだ。

キャラクターの追加アップデートは、PlayStation 4／PC（Steam）で実施される。アップデート時期や詳細については、今後の続報を待ってほしい。

▼『BLAZBLUE CENTRALFICTION』新規プレイアブルキャラクター

「トリニティ＝グラスフィール」参戦決定トレーラー

https://youtu.be/Riv1TfmWetk

■白金の錬金術師「トリニティ＝グラスフィール」

●バックストーリー

暗黒大戦時に「黒き獣」を倒した六英雄の一人。明晰な頭脳と錬金術における類稀なる才能から、「白金の錬金術師」と謳われていた。物質を具現化する能力を持つ事象兵器「雷轟・無兆鈴」の所有者。

●性格

たとえ相手が悪人であろうと分け隔てなく優しく接する穏やかな人物だが、その甘さゆえに時に貧乏くじを引くことも。

【ゲーム情報】

タイトル：BLAZBLUE CENTRALFICTION

ジャンル：2D対戦格闘+ヴィジュアルノベル

販売：アークシステムワークス

プラットフォーム：PlayStation 3／PlayStation 4／PC（Steam）／Nintendo Switch／NESiCAxLive

※キャラクターの追加アップデートはPlayStation 4／PC（Steam）のみ。

発売日：発売中

価格：7480円（パッケージ版）／6380円（ダウンロード版）

CERO：C（15才以上対象）

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