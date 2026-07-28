東大宮で8月7日・8日にスペシャルライブと花火！ 駅徒歩5分・入場無料の「第30回 東大宮サマーフェスティバル」
この記事は、東日本連携都市観光サイト「つなぐ旅-東日本- ひがしにほんトラベルガイド」に掲載された観光情報ニュースを再編集したものです。
「今年の夏、まだ旅行や遠出の予定がない！ このままでは夏の思い出が…」という方、ご安心ください。ちょうどいい祭りが、東大宮にあります。駅から歩いて約5分。2026年8月7日と8日に開かれる「第30回東大宮サマーフェスティバル」です。
今年は記念すべき第30回目の節目となる年。いつもの休日とは一味違う「非日常の胸躍るひととき」がたっぷりと詰まっています！
30周年を迎える東大宮サマーフェスティバル
会場は東大宮中央公園。JR宇都宮線「東大宮駅」東口から、歩いて約5分です。開催日は2026年8月7日（金）と8日（土）。30回目の節目を迎える今年は、前夜祭にスペシャルライブ、本祭にナイアガラ花火と打上花火が用意されています。仕事帰りに寄るなら本日7日、花火まで見る！となったら明日・8日のの土曜日をこのお祭りに空けちゃいましょう！
7日は前夜祭、8日は本祭という構成で、前夜祭のスペシャルステージや、本祭のフィナーレを飾る花火大会など見どころが満載。 さらに、両日ともキッチンカーグルメや縁日コーナーなどが充実した、夏を満喫できるお祭りとなっています。
圧倒的なステージを観て、聴いて、踊る！日常を忘れる特別な夜
7日の前夜祭は、20時から30回記念スペシャルライブ。バン仲村 & Br.korn、DJいーたろが出演します。平日にこの顔ぶれを駅近の公園で見られるのは、なかなか濃い夜になります。会社のバッグを肩にかけたままでも全然OK。屋台の匂いと音楽が聞こえてきたら、会場へ足を向けてみましょう。
盆踊りでは「東大宮音頭」が流れます。うまく踊れなくても大丈夫。輪の端で見よう見まねに手を動かして、隣の人と笑い合うだけで十分楽しい！ 地元の祭りの良さは、気合いを入れすぎなくていいところなんですから。
8日の本祭、20時10分からは、ナイアガラ花火と打上花火。ナイアガラは写真で見るより、現場で見たほうがずっといい！ 光が横に流れて、少し遅れて「ドンっ！」と音がお腹に来る。口を開けたまま見上げていてもいいし、スマホを構えて手を止めてもいい。祭りの最後を華やかに飾ってくれます。
会場に駐車場はないので、東大宮駅から歩くのがいちばん楽ちんです。7日はライブ目当てで20時前に、8日は花火に合わせて19時台には着いておきたいところ。屋台を先に回るなら、もう少し早くてもいいでしょう。明日の楽しみにするなら8月8日の午後をずばっと押さえちゃいます。今夜の予定がないのであれば、ふらっと東大宮の駅で降りてみるのもおすすめですよ！
大宮夏まつり 第30回東大宮サマーフェスティバル
●開催日時：
2026年8月7日（金）前夜祭（16:00〜21:00）
2026年8月8日（土）本祭り（16:00〜21:30）
●会場：東大宮中央公園（埼玉県さいたま市見沼区東大宮）
●アクセス：JR宇都宮線「東大宮駅」東口より徒歩約5分
●入場料：無料（雨天決行・一部荒天中止あり）
●主なプログラム：
8/7（金）20:00〜：30回記念スペシャルライブ
（出演：Bro. KORN、パン仲村、DJいーたろ ほか）
8/8（土）20:10〜：ナイアガラ花火・打上花火
両日：東大宮音頭による盆踊り、キッズダンス、和太鼓演奏、縁日・アトラクション等
※会場に駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。
このほかの役立つ東日本観光情報は「つなぐ旅-東日本- ひがしにほんトラベルガイド」で！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
過去記事アーカイブ
- 2019年
- 05月
- 2018年
- 03月
- 2015年
- 11月