【大宮】買い出しゼロ・片付けゼロ・到着3分で「乾杯」まで漕ぎ着ける屋上BBQが最高だった！　

夏は河原でBBQ！ ……と、計画しはみたものの、連日の猛暑。買い出しの時点で心が折れて、結局エアコンの効いた部屋でそうめんを茹でてる。なんて方も多いのではないでしょうか。



だから今年は、荷物ゼロで行ける場所を探しました。場所は大宮駅から徒歩1分、ビルの屋上です。食材も炭もあと片付けも、こちら側の仕事はゼロ。日陰のテントの下でビールを凍らせて飲みます。夏休みは、まだ間に合います！

夏限定、屋上BBQ「冷涼体験フェア」

大宮駅東口から徒歩1分で行ける「大宮ラクーン」の屋上で営業する「DELTA+SKY」では、夏限定の“冷涼体験フェア”が開催されます。



「夏は屋外でBBQを楽しみたい」というニーズと同時に、近年の猛暑で「暑さが心配」という声も増えています。DELTA+SKYでは、屋上ならではの開放感を生かしながら、冷たいドリンクや限定スイーツ、手ぶらで楽しめる本格BBQを楽しめます。

暑い夏だからこそ美味しさが引き立つ、清涼感あふれる限定メニューも見逃せません。シャリシャリ食感がたまらないフローズンビール「ビアフラッペ」や、ひんやり甘い「大人のかき氷」など、猛暑の火照った身体をスーッと冷やしてくれるスペシャルドリンクが充実。夕方以降は心地よい夜風と夜景に包まれ、日常の忙しさを忘れるリゾート気分を味わえます。

「屋上だって暑いでしょ？」──その心配も不要です。「DELTA+SKY」では全席、上に大きなテントが張ってあります。屋上なので遮るものがなく、風はそのまま抜けていきます。日差しだけ切って、風は通す。急なにわか雨だって慌てて撤収しなくていいので、天気予報とにらめっこすることもありません。

夏が去ってしまう前に、涼しくて美味しい思い出づくり！

夏は勝手に終わります。待っていても、いい思い出は降ってきません。今夜スマホで席を押さえれば、週末には屋上で乾杯しています。手ぶらで、汗だくにもならず、皿洗いもせずに。予約は下記リンクから。

ところで、夏のBBQで一番食べたいものは何ですか？ お肉か、海鮮か、それとも溶けかけのかき氷か。私は断然、フローズンビールです！

「DELTA+SKY」夏限定の“冷涼体験フェア”

●店舗名：DELTA+SKY（デルタプラススカイ）

●場所：大宮ラクーン 屋上（埼玉県さいたま市大宮区宮町1-60）

●営業時間：平日14:30~22:00、土日祝11:00~22:00、【7・8月】11:00~22:00

●予約ページ：https://the-skybbq.com/shop/omiya/