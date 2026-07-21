【7月30日】新店舗限定パンも！　絶品クロワッサンの人気店「ブール アンジュ」大丸札幌店がオープン

「朝食をちょっと贅沢にして、朝から幸せな気分に浸りたい」

「今日一日の自分へのご褒美に”絶対失敗しない美味しい手土産”を」

そんな日常の小さなときめきを叶えてくれる注目のベーカリー、「BOUL’ANGE（ブール アンジュ）」が2026年7月30日（木）、大丸札幌店の地下1階「ほっぺタウン」にグランドオープンします。

「BOUL’ANGE（ブール アンジュ）大丸札幌店」グランドオープン

「BOUL’ANGE（ブール アンジュ）」は、本場フランスの製法で焼き上げる見た目も華やかなパンが揃う人気店。新店舗は札幌駅直結という抜群の立地で、通勤・通学の帰り道やショッピングの合間にサッと立ち寄れるのが何よりの魅力です。

札幌エリアでは「大同生命札幌ビル店（miredo）」に続く2店舗目。大丸札幌店では、北海道産食材を使用した限定商品をはじめ、大丸札幌店限定のラインナップも。

自分へのご褒美＆手土産に！絶対に食べてみたい注目パン

頑張った日のご褒美に！話題の「ドバイチョコクロワッサン」

いまSNSでも話題の「ドバイチョコクロワッサン」が登場。濃厚なチョコと香ばしいピスタチオ、そしてザクザクとした食感の組み合わせは、一口食べれば日々の疲れも吹き飛ぶほどの満足感です。甘酸っぱいフランボワーズが香るピンク色の限定フレーバーも選べるので、おうちでのティータイムが格段に華やかになります。

ここでしか買えない「大丸札幌店 限定パン」で特別な1日を

北海道産の素材をたっぷり使った店舗限定メニューも見逃せません。モチモチの求肥と北海道産生クリームが口の中でとろける「白こっぺ」や、香ばしいコーンが弾ける「炙りとうもろこしのクロックムッシュ」など、休日の遅めのブランチに食べたくなるような特別な味が揃っています。

朝の起きるのが楽しみになる！不動の定番看板パン

職人が丁寧に層を重ねた看板商品の「クロワッサン」は、外はサクサク、中はジュワッとバターが広がる絶品。これ一つと温かいコーヒーがあれば、いつもの朝がまるでリゾートホテルの朝食のような贅沢な時間に変わります。

オープン初日からの3日間は「先着プレゼント」でさらにオトク！

オープンを記念して、7月30日（木）〜8月1日（土）の3日間限定で、税込1,080円以上お買い上げのお客様（各日先着順）にオリジナルのクッキーと巾着袋がプレゼントされます。

立ち上るバターの甘い香りに包まれる店内には、一口かじれば「明日も頑張ろう」と思えるような、心満たされるパンたちがずらりと並びます。仕事帰りや週末のお出かけついでに少し早めに足を運んで、限定ノベルティと一緒に「美味しい幸せ」を持ち帰ってみては？

BOUL’ANGE（ブール アンジュ）大丸札幌店

●オープン日：2026年7月30日（木）10:00〜

●所在地：北海道札幌市中央区北5条西4丁目7 大丸札幌店 地下1階 ほっぺタウン

●営業時間：10:00〜20:00



オープン記念特典：

●内容：オリジナルデザインクッキー＆巾着プレゼント

●条件：税込1,080円以上お買い上げ（各日先着順・無くなり次第終了）

●期間：2026年7月30日（木）〜8月1日（土）