夏景色のシャッターチャンス！　信州上田、8月の七夕まつりがノスタルジックで素敵！

夏らしい場所へ行きたい！ 長野県上田市の海野町商店街には、そんな週末に、ちょうどいい涼し気な逃げ場があります。

「第65回信州上田七夕まつり」が開かれ、ずらりと並びます。

どこか懐かしい夏の匂いと、頭上いっぱいに広がる七夕飾りの鮮やかな色彩。長野県内最大級の商店街イベントとして愛され続けている「信州上田七夕まつり」が、今年も8月8日と9日、長野県上田市の海野町（うんのまち）商店街で開催されます。

いつもとは少し違う特別な週末を過ごしたい方へ、心躍るとっておきの夏のお出かけ情報をお届けします。

上田の夏は、8月の七夕からが本番！

8月8日・9日の2日間、長野県上田市の海野町商店街で「第65回信州上田七夕まつり」が開催されます。

旧暦の七夕に合わせて開かれるこのお祭りは、長野県内でも大きな商店街イベントのひとつです。かといって、見物するだけの催しというわけでもなく、実際に歩いてみるともっと距離が近い、観光に訪れた人でも、地元のお祭りに近い感覚で楽しめるのがなんともノスタルジック！

大きなくす玉や吹き流しが頭の上に重なり、通り全体が七夕飾りのカーテンに包まれます。昼の光で見る色もいいけれど、夕方から夜へ変わる時間がいちばんの推しポイント。飾りの色に店の灯りが混ざって、ふだんの商店街がちょっとだけ夢色に染まるころがおすすめです。

昼は屋台、夜は泡、時間で変わる真夏の七夕祭りの魅力

イベントの期間中、商店街はすべて歩行者天国へと姿を変えます。海野町商店街は歩行者天国になります。車を気にせず歩けるので、子ども連れでも動きやすい。写真を撮りたい人も、立ち止まって見上げる余裕があります。

屋台の匂いに引っ張られて歩き、ステージの音が聞こえたら少し寄り道する。かき氷を持った子どもが吹き流しを見上げるのをカメラに収めたらもう思ってるはず、「あ、日本の夏だな」って。

初日の8日は21時30分まで。20時からはシャボン玉アーティスト「AWABITO」のバブルパフォーマンスもあります。七夕飾りの下を泡が流れる夜。これも絶好のシャッターチャンス！

昼に行くなら屋台と縁日を楽しむ。夜に行くなら、20時前後の光と泡を待つ。どちらを選んでも、帰るころにはスマホの中が「今年の夏」でいっぱいになっているはずです！

第65回信州上田七夕まつり

●開催日：8日（土） 11:00〜21:30

9日（日） 10:00〜15:00

●開催会場：長野県上田市 海野町商店街

●住所：長野県上田市中央2丁目～