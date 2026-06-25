『地球防衛軍4.1 for Nintendo Switch』が大幅割引！
D3PのSwitch 2／Switchソフトが最大87％オフ！ニンテンドーストアで「サマーセール」を開催
ディースリー・パブリッシャーは6月25日、同社のNintendo Switch 2／Nintendo Switchのダウンロード版タイトルが最大87％オフで購入できる「サマーセール」をニンテンドーストアにて開催。セール期間は、2026年7月15日まで。
今回のセールでは、3Dアクションシューティング『地球防衛軍4.1』が大幅割引。10月8日発売予定のSwitch 2版『地球防衛軍5』のプレイ予習にぜひ遊んでみよう。
さらに『あつまれ！金魚すくい』が過去最大87％引きで100円ポッキリ！ 『ゼンシンマシンガール』、「THE 密室からの脱出」シリーズも過去最大割引となっている。
そのほか『オメガラビリンス』『アイ★チュウ』『あのゲー1+2』『逃走中』など人気ゲームが超お買い得となっているので、気になるタイトルをぜひゲットしよう。
以下では、セールタイトルをピックアップして紹介。そのほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳細は下記の全セールタイトルリストか、セールページを確認してほしい。
▼セールページはこちら！
https://www.nintendo.co.jp/search/?q=ディースリー・パブリッシャー&mode=soft&sfilter[]=sale
■セールタイトルピックアップ
●『地球防衛軍4.1 for Nintendo Switch』
5980円 → 2390円（60％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000037040
©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER
●『あつまれ！金魚すくい』
815円 → 100円（87％オフ） 過去最大割引！
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000012424
©2018 CLOUDs Inc. ©2018 GIGA-RENSYA ©2018 D3 PUBLISHER
●『ゼンシンマシンガール』デラックスエディション
9460円 → 4910円（48％オフ） 過去最大割引！
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000029725
©2025 YUKE'S
©2025 D3PUBLISHER
●『THE 密室からの脱出 ep1:不思議なクマドナルバーガー編』
800円 → 300円（62％オフ） 過去最大割引！
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000067122
©2024 INTENSE ©2024 D3PUBLISHER
■全セールタイトルリスト
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります