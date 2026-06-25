ディースリー・パブリッシャーは6月25日、同社のNintendo Switch 2／Nintendo Switchのダウンロード版タイトルが最大87％オフで購入できる「サマーセール」をニンテンドーストアにて開催。セール期間は、2026年7月15日まで。

今回のセールでは、3Dアクションシューティング『地球防衛軍4.1』が大幅割引。10月8日発売予定のSwitch 2版『地球防衛軍5』のプレイ予習にぜひ遊んでみよう。

さらに『あつまれ！金魚すくい』が過去最大87％引きで100円ポッキリ！ 『ゼンシンマシンガール』、「THE 密室からの脱出」シリーズも過去最大割引となっている。

そのほか『オメガラビリンス』『アイ★チュウ』『あのゲー1+2』『逃走中』など人気ゲームが超お買い得となっているので、気になるタイトルをぜひゲットしよう。

以下では、セールタイトルをピックアップして紹介。そのほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳細は下記の全セールタイトルリストか、セールページを確認してほしい。

▼セールページはこちら！

https://www.nintendo.co.jp/search/?q=ディースリー・パブリッシャー&mode=soft&sfilter[]=sale

■セールタイトルピックアップ

●『地球防衛軍4.1 for Nintendo Switch』

5980円 → 2390円（60％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000037040

©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER

●『あつまれ！金魚すくい』

815円 → 100円（87％オフ） 過去最大割引！

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000012424

©2018 CLOUDs Inc. ©2018 GIGA-RENSYA ©2018 D3 PUBLISHER

●『ゼンシンマシンガール』デラックスエディション

9460円 → 4910円（48％オフ） 過去最大割引！

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000029725

©2025 YUKE'S

©2025 D3PUBLISHER

●『THE 密室からの脱出 ep1:不思議なクマドナルバーガー編』

800円 → 300円（62％オフ） 過去最大割引！

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000067122

©2024 INTENSE ©2024 D3PUBLISHER

■全セールタイトルリスト