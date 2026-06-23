防水防塵＆おサイフ対応 motorola g66jがタイムセールで2万円台に

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【Amazonタイムセール】Motorola SIMフリースマートフォン「motorola g66j 5G」をチェック！

MotorolaのSIMフリースマートフォン「motorola g66j 5G」がAmazonタイムセール対象。参考価格38,800円のところ、31％オフの26,818円で販売中。

スマートフォンは毎日持ち歩くものだけに、防水性能や耐久性はあった方がうれしい。ただ、そうした機能を備えたモデルは価格も高くなりがちだ。Motorolaの「motorola g66j 5G」は、IP68/IP69対応をうたう防水防塵性能に加え、MIL規格準拠の耐久性も備えるタフ仕様。普段使いのスマートフォンを探しているならチェックしてみては。

①防水防塵とMIL規格準拠

motorola g66j 5Gの大きな特徴がタフネス性能だ。IP68/IP69とうたう防水防塵性能に加え、MIL-STD-810H準拠の耐久性を備える。さらにディスプレーにはCorning Gorilla Glass 7iを採用。防水防塵だけでなく、耐久性にも配慮した仕様。

②おサイフケータイにも対応

おサイフケータイに対応するほか、eSIMとnanoSIMによるデュアルSIM構成をサポート。さらに3.5mmイヤホンマイクジャックやFMラジオ機能も搭載しており、日常的に利用する機能もしっかり押さえている。

③120Hz対応の6.7型ディスプレー

6.7型のフルHD+ディスプレーは最大120Hzのリフレッシュレートに対応する。カメラには約5000万画素のメインカメラを搭載し、Sony LYTIA 600センサーを採用。フロントカメラは約3200万画素で、Dolby Atmos対応ステレオスピーカーも利用できる。