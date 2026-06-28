気になる！セブンイレブン×カヤックのおもしろ飲料、ついに全国発売

セブン‐イレブンは果肉入り果汁飲料「カクカクカジツ ピクセルピーチ」（246円）を6月30日より全国店舗にて、数量限定で発売。

セブン-イレブン・ジャパン、協同乳業、そして、ユニークな企画やデジタル制作を手がける「面白法人カヤック」が共同開発した商品です。内容量250g、246円。

容器含めて果実の「ゴロゴロ感」をデザイン

「カクカクカジツ ピクセルピーチ」

容器の形状から食感までこだわり、ゴクゴク飲むと果実がゴロゴロ流れ込む楽しい体験を、追求したという果汁飲料。



果肉には角切りにカットした桃を使用。果肉を噛んだ瞬間に溢れる果肉の満足感とボリュームにもこだわり、喉を通り抜ける際の「ゴロゴロ感」を最大限に引き出し、まるでジューシーな桃を食べているようなおいしさに仕上げたそうです。

容器には、固形物と液体の出やすさに徹底してこだわって日本製紙が開発した新形状の紙容器「NSATOM（エヌエスアトム）」を採用。



容器天面の角度や口栓の位置、注ぐ際の傾斜角をミリ単位で検証することで、液体と一緒に果肉がバランスよく口元へ運ばれる理想的な流動性を実現したといいます。

【発売日】

6月30日・・・東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

7月7日・・・上記地域を除く関東甲信越、東北、北海道、東海、北陸

7月14日・・・関西以西

セブンで探そう！

「カクカクカジツ ピクセルピーチ」は、少し前に一部地域のセブン-イレブン店舗で発売となっていたもの。今回は全国での発売ですね！

口へ運ばれる際の感覚をミリ単位で計算したというから、これは試してみたくなりますね。セブン-イレブン店舗で探してみてはいかがでしょうか。

（※文中の価格はすべて税込）