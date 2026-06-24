おいしそ！餃子の王将「夏餃子」　史上初の夏限定メニュー

餃子の王将は7月3日より夏限定で「夏餃子」の販売を開始します。
大葉香る「夏餃子」の販売スタート
餃子の王将、史上初となる季節限定餃子です。
「夏餃子」の餡には、旬の新鮮な国産大葉を使用。夏にぴったりの爽やかな風味が口に広がるよう、大葉の配合量を追求したといいます。
餃子の王将がオススメするつけダレは、商品注文時についてくる別添えの「柚子胡椒」に卓上のお酢を合わせた「柚子胡椒酢」。柚子胡椒のピリッとした爽快な辛味が、大葉の風味をより一層引き立ててくれるそうです。
＜販売価格（イートイン）＞
東日本価格
■ 1人前(6ケ)＋柚子胡椒(小袋)1袋付：363円
■ ジャストサイズ(3ケ)＋柚子胡椒(小袋)1袋付：192円
西日本価格
■ 1人前(6ケ)＋柚子胡椒(小袋)1袋付：341円
■ ジャストサイズ(3ケ)＋柚子胡椒(小袋)1袋付：181円
■ 追加の柚子胡椒(小袋) 1袋：11円
大葉好きには期待度が高い
餃子の王将といえば看板商品の餃子。全国で1日約200万個（！）を販売する定番メニューですが、その王将が史上初となる季節限定餃子を投入します。大葉好きな筆者としては、かなり楽しみです。
「夏餃子」、期待したいです！オススメの食べ方も試したいですね！
（※文中の価格はすべて税込）
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