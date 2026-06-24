おいしそ！餃子の王将「夏餃子」　史上初の夏限定メニュー

餃子の王将は7月3日より夏限定で「夏餃子」の販売を開始します。

大葉香る「夏餃子」の販売スタート

餃子の王将、史上初となる季節限定餃子です。



「夏餃子」の餡には、旬の新鮮な国産大葉を使用。夏にぴったりの爽やかな風味が口に広がるよう、大葉の配合量を追求したといいます。

餃子の王将がオススメするつけダレは、商品注文時についてくる別添えの「柚子胡椒」に卓上のお酢を合わせた「柚子胡椒酢」。柚子胡椒のピリッとした爽快な辛味が、大葉の風味をより一層引き立ててくれるそうです。



＜販売価格（イートイン）＞

東日本価格

■ 1人前(6ケ)＋柚子胡椒(小袋)1袋付：363円

■ ジャストサイズ(3ケ)＋柚子胡椒(小袋)1袋付：192円

西日本価格

■ 1人前(6ケ)＋柚子胡椒(小袋)1袋付：341円

■ ジャストサイズ(3ケ)＋柚子胡椒(小袋)1袋付：181円

■ 追加の柚子胡椒(小袋) 1袋：11円

大葉好きには期待度が高い

餃子の王将といえば看板商品の餃子。全国で1日約200万個（！）を販売する定番メニューですが、その王将が史上初となる季節限定餃子を投入します。大葉好きな筆者としては、かなり楽しみです。

「夏餃子」、期待したいです！オススメの食べ方も試したいですね！

（※文中の価格はすべて税込）