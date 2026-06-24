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15時から

【本日】松のや"超厚切り"とんかつ復活！

2026年06月24日 10時50分更新

文● ASCII

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　松のやは本日6月24日の15時より「超厚切りリブロースかつ」を復活発売します。

▲超厚切りリブロースかつ定食 1050円

　　昨年登場時も好評だったというメニューで、やわらかくきめ細やかな肉質のリブロース肉を使用した160gの厚切りとんかつ。

　定食各種を用意。持ち帰りも可能ですが、持ち帰りのみそ汁は別料金です。

※価格は税込み表記です。

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