【本日】松のや"超厚切り"とんかつ復活！

松のやは本日6月24日の15時より「超厚切りリブロースかつ」を復活発売します。
▲超厚切りリブロースかつ定食 1050円
昨年登場時も好評だったというメニューで、やわらかくきめ細やかな肉質のリブロース肉を使用した160gの厚切りとんかつ。
定食各種を用意。持ち帰りも可能ですが、持ち帰りのみそ汁は別料金です。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
松のやは本日6月24日の15時より「超厚切りリブロースかつ」を復活発売します。
▲超厚切りリブロースかつ定食 1050円
昨年登場時も好評だったというメニューで、やわらかくきめ細やかな肉質のリブロース肉を使用した160gの厚切りとんかつ。
定食各種を用意。持ち帰りも可能ですが、持ち帰りのみそ汁は別料金です。
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