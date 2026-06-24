【本日】松のや"超厚切り"とんかつ復活！

松のやは本日6月24日の15時より「超厚切りリブロースかつ」を復活発売します。

▲超厚切りリブロースかつ定食 1050円

昨年登場時も好評だったというメニューで、やわらかくきめ細やかな肉質のリブロース肉を使用した160gの厚切りとんかつ。



定食各種を用意。持ち帰りも可能ですが、持ち帰りのみそ汁は別料金です。

※価格は税込み表記です。