「コンビニ紅茶」じわり拡大　セブンのティーマシン導入エリア広がる

セブン‐イレブンは6月23日より、「セブンカフェ ティー」を和歌山県内の一部店舗で販売開始します。



「セブンカフェ ティー」は2023年1月より一部店舗で販売を開始し、現在約3000店に導入しています。今回、関西エリアにおいては大阪府に次ぐ第2番目の展開です。



コーヒーサービス「セブンカフェ」と同様に、レジで専用カップを購入し、専用マシンで茶葉から抽出するスタイルが特徴です。

こだわりの茶葉を使用し、最適な時間蒸らすことで、茶葉本来の華やかな香りと味わいを引き出した本格的な紅茶を提供するとしています。

茶葉は「ダージリンブレンド」「アッサムブレンド」「アールグレイ」の3種類を用意。ミルクティーはアッサムブレンドとアールグレイの2種類です（一部店舗では品揃えが異なる）。

▲ホットティー Rサイズ120円 Lサイズ180円

▲アイスティー Rサイズ120円 Lサイズ210円

▲ホットミルクティー Rサイズ190円 Lサイズ250円

※アッサムブレンドとアールグレイの2種類

▲アイスミルクティー Rサイズ240円 Lサイズ300円

※アッサムブレンドとアールグレイの2種類

和歌山県内では10店舗から順次販売を開始し、今後は展開店舗を拡大する予定です。



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■6月23日販売開始店舗

・和歌山楠見中西店（和歌山県和歌山市楠見中37-2）

・和歌山黒田店（和歌山県和歌山市黒田177-7）

・和歌山出水店（和歌山県和歌山市鳴神816－1）

・和歌山冬野店（和歌山県和歌山市冬野1440－1）

・JR和歌山駅東口店（和歌山市黒田1-2-1）

・和歌浦中店（和歌山市和歌浦中1-1-8）

・岩出根来店（岩出市根来938-1）

・岩出清水店（岩出市清水字太刀焼462-1）

・岩出中黒店（岩出市中黒1-1）

・紀の川北勢田店（紀の川市北勢田190）

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既存の導入店舗はセブンカフェ ティーの公式サイトから確認できます。



※価格は税込み表記です。