Amazonセール情報大紹介！ 第1926回
全部コミコミで買える安心感。32GBメモリ・1TB SSD・Office付きのDell 16がタイムセール
2026年06月20日 23時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Dell 16型ノートPC「Dell 16 DC16251（ND86-FWM3MA）」をチェック！
Dellの16型ノートPC「Dell 16 DC16251（ND86-FWM3MA）」がAmazonタイムセール対象。参考価格243,980円のところ、6％オフの228,980円で販売中。
ノートPCは本体価格だけで比較しがちだ。しかし実際には、Officeソフトや故障時のサポートなど、購入後に必要となる費用も無視できない。今回のDell 16は、32GBメモリや1TB SSDに加え、Microsoft 365 Personal（24カ月版）や翌営業日対応オンサイト修理サービスも備えている。
①32GBメモリと1TB SSDの大容量構成
Core 7 150Uに32GBメモリ、1TB SSDを組み合わせた構成を採用。アルミニウムボディを採用し、堅牢性と冷却性にも配慮されている。大容量メモリとストレージを標準搭載する点も特徴だ。
②Officeと修理サービス込みの安心感
Microsoft 365 Personal（24カ月版）が付属するほか、翌営業日対応オンサイト修理サービスやHDD返却不要サービスも利用可能。Officeソフトとサポートを最初から備えている。
③16型大画面と充実した装備
16:10比率の16型WUXGA（1920×1200）ディスプレーを搭載。ComfortView Plusや非光沢パネルに対応するほか、フルHDカメラ、デュアルマイク、物理プライバシーシャッターも備える。さらに指紋認証リーダーやCopilotキー、テンキー付きバックライトキーボードも搭載する。
製品スペック
【CPU】Intel Core 7 150U
【メモリ】32GB
【ストレージ】1TB SSD
【ディスプレー】16型 WUXGA（1920×1200、16:10、非光沢）
【Office】Microsoft 365 Personal（24カ月版）
【サポート】翌営業日対応オンサイト修理サービス・HDD返却不要サービス
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