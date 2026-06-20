全部コミコミで買える安心感。32GBメモリ・1TB SSD・Office付きのDell 16がタイムセール

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Dell 16型ノートPC「Dell 16 DC16251（ND86-FWM3MA）」をチェック！

Dellの16型ノートPC「Dell 16 DC16251（ND86-FWM3MA）」がAmazonタイムセール対象。参考価格243,980円のところ、6％オフの228,980円で販売中。

ノートPCは本体価格だけで比較しがちだ。しかし実際には、Officeソフトや故障時のサポートなど、購入後に必要となる費用も無視できない。今回のDell 16は、32GBメモリや1TB SSDに加え、Microsoft 365 Personal（24カ月版）や翌営業日対応オンサイト修理サービスも備えている。

①32GBメモリと1TB SSDの大容量構成

Core 7 150Uに32GBメモリ、1TB SSDを組み合わせた構成を採用。アルミニウムボディを採用し、堅牢性と冷却性にも配慮されている。大容量メモリとストレージを標準搭載する点も特徴だ。

②Officeと修理サービス込みの安心感

Microsoft 365 Personal（24カ月版）が付属するほか、翌営業日対応オンサイト修理サービスやHDD返却不要サービスも利用可能。Officeソフトとサポートを最初から備えている。

③16型大画面と充実した装備

16:10比率の16型WUXGA（1920×1200）ディスプレーを搭載。ComfortView Plusや非光沢パネルに対応するほか、フルHDカメラ、デュアルマイク、物理プライバシーシャッターも備える。さらに指紋認証リーダーやCopilotキー、テンキー付きバックライトキーボードも搭載する。

製品スペック

【CPU】Intel Core 7 150U

【メモリ】32GB

【ストレージ】1TB SSD

【ディスプレー】16型 WUXGA（1920×1200、16:10、非光沢）

【Office】Microsoft 365 Personal（24カ月版）

【サポート】翌営業日対応オンサイト修理サービス・HDD返却不要サービス