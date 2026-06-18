コーエーテクモゲームスは6月18日、iOS／Android向け位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、映画「黒牢城」が公開されることを記念したコラボレーションイベントを開催。映画の公開日は2026年6月19日より。イベントの開催期間は、7月2日12時59分まで。

本イベントでは、パネルミッションではプレイヤーアイコン・称号・SR装備品「寅申（とらさる）」を、ログインボーナスではプレイヤーフレームなどを獲得できる。また、ご当地スポットを訪問し、期間限定ミッションを達成することで、無償小判を獲得可能だ。

※期間限定ミッション達成にはゲーム内における「名所」の登録ではなく、「名所」のそばに配置されている本コラボ用のご当地スポットを訪問する必要がありますので、ご留意ください。

※今回は「ご当地訪問パック」の販売はございません。

※委任中にご当地スポットは訪問できません。

【パネルミッション】

映画「黒牢城」について知識を深められる「はつほの豆知識」つきのパネルミッションを開催。完全達成報酬でプレイヤーアイコンと称号、パネルの列達成報酬でSR装備品「寅申」を計3つ獲得できる。

【はつほの豆知識】

ミッション達成で、映画「黒牢城」についての知識を深められる「はつほの豆知識」が開放され、報酬を獲得できる。

・1日ログインする

開放される豆知識：映画「黒牢城」 報酬……無償小判×100

開放される豆知識：獄窓藤花の逸話 報酬……無償小判×100

開放される豆知識：有岡城 報酬……無償小判×100

【パネルミッション 目玉報酬】

【ログインボーナス】

ログインボーナス1日目にフレーム・黒牢城、3日目にSR装備品「寅申」を獲得できる。

【期間限定ミッション】

兵庫県伊丹市の有岡城跡付近に配置される本コラボ用のご当地スポットを訪問すると、期間限定ミッション達成報酬として無償小判×100を獲得できる。

【ご当地スポット】

【映画「黒牢城」とは】

荒木村重（本木雅弘さん）は暴虐な織田信長のやり方に反発し、籠城作戦を決行する。

城は織田軍に囲まれ孤立無援に。城内の血気盛んな家臣たちを抑えながら、村重は妻・千代保（吉高由里子さん）を心の支えに、城と人々を守ろうと苦心していた。

そんな時、城内である少年が殺される事件が発生。その後も怪事件が次々と起こる。容疑者は、密室と化した城内に居る家臣や身内の誰か。城外は敵軍。城内は裏切り者。

誰もが疑心暗鬼になっていく中、村重は牢屋に囚われた危険な天才軍師・黒田官兵衛（菅田将暉さん）とともに謎の解決に挑む。事件の驚きの真相とは――。

さまざまな登場人物たちの思惑が飛び交う、手に汗握る戦国系心理ミステリー超大作が誕生！

▼映画「黒牢城」公式HP

https://movies.shochiku.co.jp/kokurojo-movie/

▼公開日

6月19日

©米澤穂信/KADOKAWA ©2026映画「黒牢城」製作委員会