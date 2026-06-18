『プラグマタ』グッズが抽選で当たる、Xキャンペーンも実施！
「『プラグマタ』大ヒット記念！父の日スペシャルイベント」が本日19時より配信！
カプコンは6月18日、ライブ配信イベント「『プラグマタ』大ヒット記念！父の日スペシャルイベント」を配信すると発表。ここでは放送に先駆けて、イベントの詳細情報を紹介しよう。本イベントの配信時間は、19時より。
※出演者・企画内容・配信スケジュールを予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
※本イベントでは『プラグマタ』に関する新情報はございません。
本イベントには、本作の日本語版キャラクター声優を担当した田中美央さん（ヒュー役）と東山奈央さん（ディアナ役）が登壇。
番組前半ではカプコンの開発者が登壇し完全新規IPとして200万本を達成した本作の制作秘話を紹介する。さらに田中さんと東山さんが収録時の思い出を語るトークセッションや、『プラグマタ』ゲームプレイをお届け。
さらにイベント後半では、間もなく迎える「父の日」にちなんだ特別な「朗読劇」を披露するなど、大ヒットを記念した豪華な内容となっている。
配信日時：2026年6月18日19時予定
登壇者：
ゲスト：田中美央さん（ヒュー役）／東山奈央さん（ディアナ役）
MC：平岩康佑さん
開発：趙容煕氏（カプコン『プラグマタ』ディレクター）
大山直人氏（カプコン『プラグマタ』プロデューサー）
放送内容：
・田中さん、東山さんが収録時の思い出を語るトークセッション
・『プラグマタ』ゲームプレイ
・「父の日」にちなんだ特別な「朗読劇」企画
視聴方法：
・YouTubeカプコン公式チャンネル「CapcomChannel」
・視聴URL：https://youtube.com/live/XaweVCnHYsE
■『プラグマタ』グッズが当たる！ イベント配信を記念したXキャンペーン開催
「『プラグマタ』大ヒット記念！父の日スペシャルイベント」の配信を記念して、『プラグマタ』のオリジナルクッションや、オリジナルキャンバスボードが合計30名に当たるキャンペーンを開催。
参加方法は「プラグマタ」公式Xアカウント（@PRAGMATA_JP）をフォローしてキャンペーンポストをリポスト、もしくは「#プラグマタ父の日スペシャルイベント」をつけて、イベントへの期待や感想、『プラグマタ』への思いを投稿するだけ。
キャンペーンに参加して、レアアイテムを手に入れよう。応募期間は、2026年6月24日13時まで。
■「『プラグマタ』大ヒット記念！父の日スペシャルイベント」キャンペーンサイト
https://www.capcom-games.com/ja-jp/20260618/pragmata-fathersday-cp/
■ゲーム公式X
https://x.com/PRAGMATA_JP
■参加方法
1.「プラグマタ」公式Xアカウント（@PRAGMATA_JP）をフォロー
2.リポスト賞：キャンぺーン対象ポストをリポスト（引用リポストは含まない）
コメント賞：「#プラグマタ父の日スペシャルイベント」をつけて、イベントへの期待や感想、『プラグマタ』への思いを投稿
■賞品
リポスト賞：『プラグマタ』 オリジナルクッション……10名
コメント賞：『プラグマタ』 オリジナルキャンバスボード……20名
※画像はイメージです。
※賞品は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
【ゲーム情報】
タイトル：プラグマタ
ジャンル：SFアクションアドベンチャー
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：
PS5／XSX|S／PC（Steam）：発売中（2026年4月17日）
Switch 2：発売中（2026年4月24日）
価格：
通常版：7990円（パッケージ版／ダウンロード版）
デラックスエディション：8990円（パッケージ版／ダウンロード版）
※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。
CERO：C（15才以上対象）
©CAPCOM
※Nintendo Switch、amiiboは任天堂の商標です。
※"PlayStation"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X ロゴ、Series S ロゴ、Series X|S ロゴ、Xbox One、Xbox Series X、Xbox Series S、および Xbox Series X|S は、Microsoft グループの商標です。
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