カプコンは6月18日、ライブ配信イベント「『プラグマタ』大ヒット記念！父の日スペシャルイベント」を配信すると発表。ここでは放送に先駆けて、イベントの詳細情報を紹介しよう。本イベントの配信時間は、19時より。

※出演者・企画内容・配信スケジュールを予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※本イベントでは『プラグマタ』に関する新情報はございません。

本イベントには、本作の日本語版キャラクター声優を担当した田中美央さん（ヒュー役）と東山奈央さん（ディアナ役）が登壇。

番組前半ではカプコンの開発者が登壇し完全新規IPとして200万本を達成した本作の制作秘話を紹介する。さらに田中さんと東山さんが収録時の思い出を語るトークセッションや、『プラグマタ』ゲームプレイをお届け。

さらにイベント後半では、間もなく迎える「父の日」にちなんだ特別な「朗読劇」を披露するなど、大ヒットを記念した豪華な内容となっている。

配信日時：2026年6月18日19時予定

登壇者：

ゲスト：田中美央さん（ヒュー役）／東山奈央さん（ディアナ役）

MC：平岩康佑さん

開発：趙容煕氏（カプコン『プラグマタ』ディレクター）

大山直人氏（カプコン『プラグマタ』プロデューサー）

放送内容：

・田中さん、東山さんが収録時の思い出を語るトークセッション

・『プラグマタ』ゲームプレイ

・「父の日」にちなんだ特別な「朗読劇」企画

視聴方法：

・YouTubeカプコン公式チャンネル「CapcomChannel」

・視聴URL：https://youtube.com/live/XaweVCnHYsE

■『プラグマタ』グッズが当たる！ イベント配信を記念したXキャンペーン開催

「『プラグマタ』大ヒット記念！父の日スペシャルイベント」の配信を記念して、『プラグマタ』のオリジナルクッションや、オリジナルキャンバスボードが合計30名に当たるキャンペーンを開催。

参加方法は「プラグマタ」公式Xアカウント（@PRAGMATA_JP）をフォローしてキャンペーンポストをリポスト、もしくは「#プラグマタ父の日スペシャルイベント」をつけて、イベントへの期待や感想、『プラグマタ』への思いを投稿するだけ。

キャンペーンに参加して、レアアイテムを手に入れよう。応募期間は、2026年6月24日13時まで。

■「『プラグマタ』大ヒット記念！父の日スペシャルイベント」キャンペーンサイト

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20260618/pragmata-fathersday-cp/

■ゲーム公式X

https://x.com/PRAGMATA_JP

■参加方法

1.「プラグマタ」公式Xアカウント（@PRAGMATA_JP）をフォロー

2.リポスト賞：キャンぺーン対象ポストをリポスト（引用リポストは含まない）

コメント賞：「#プラグマタ父の日スペシャルイベント」をつけて、イベントへの期待や感想、『プラグマタ』への思いを投稿

■賞品

リポスト賞：『プラグマタ』 オリジナルクッション……10名

コメント賞：『プラグマタ』 オリジナルキャンバスボード……20名

※画像はイメージです。

※賞品は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

【ゲーム情報】

タイトル：プラグマタ

ジャンル：SFアクションアドベンチャー

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：

PS5／XSX|S／PC（Steam）：発売中（2026年4月17日）

Switch 2：発売中（2026年4月24日）

価格：

通常版：7990円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：8990円（パッケージ版／ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。

CERO：C（15才以上対象）