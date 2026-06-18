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Amazonセール情報大紹介！ 第1917回

コスパ重視なら16GBメモリ搭載で8万円台のASUSノートPC「Vivobook Go 14」がおすすめ

2026年06月18日 21時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】ASUS ノートPC「Vivobook Go 14（E1404FA-R5165SIW6）」をチェック！

　ASUSのノートPC「Vivobook Go 14（E1404FA-R5165SIW6）」がAmazonタイムセール対象。参考価格139,800円のところ、36％オフの89,800円で販売中。

　ノートPCを買い替えようと思っても、安価なモデルではメモリやストレージ容量が心もとない。一方で、高価なモデルほどの性能は必要ない。毎日使うPCだからこそ、価格と構成のバランスは重視したい。ASUSの「Vivobook Go 14」は、そうした条件で探しているなら候補に入る1台だ。

アマゾンでASUS ノートPC「Vivobook Go 14（E1404FA-R5165SIW6）」を入手

①Ryzen 5と16GBメモリを搭載

　AMD Ryzen 5プロセッサーに16GBメモリ、512GB SSDを搭載。OSはWindows 11 Homeを採用する。メモリーはLPDDR5-5500仕様で、無線LANはWi-Fi 6Eに対応。購入日から12ヵ月間の「あんしん保証」も利用できる。

②14型狭額ベゼルディスプレイ採用

　14型のノングレア液晶を搭載し、解像度は1920×1080ドット。狭額ベゼル設計を採用するほか、本体重量は約1.38kg。コンパクトなボディとミリタリーグレードの堅牢性を両立している。

③AIノイズキャンセリングやNumberPad搭載

　92万画素Webカメラや物理式のプライバシーシャッターを搭載。AIノイズキャンセリング機能にも対応する。さらにタッチパッドには「NumberPad」を備え、USB Type-CやHDMIなどのインターフェースも用意する。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 5

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレー】14型（1920×1080ドット）

【その他】Wi-Fi 6E、Windows 11 Home、あんしん保証対応

アマゾンでASUS ノートPC「Vivobook Go 14（E1404FA-R5165SIW6）」を入手
 

・商品名：ノートPC「Vivobook Go 14（E1404FA-R5165SIW6）」
・メーカー名：ASUS

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