梅雨の時期に持っておきたい！ 「濡れない、歩きやすい」アディダスのゴアテックスシューズがセール中

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アディダスの「テレックス トレースロッカー 2 GORE-TEX」は、メンズ向けの防水仕様トレイルランニングシューズ。Amazonでは、1万2331円（コアブラック 27.0cm）などで販売されています（6月17日現在）。

このシューズは森林や山などの「トレイル（未舗装道）」を歩くことを目的としています。そのためクッション性・透湿性・防水性に優れており、どんな道でも踏破できます。

なにより防水性に定評のある「ゴアテックス」メンブレンを使用しているのが特徴。これから雨が多くなる季節のため、足元を守るのに最適。グリップもしっかりしており、濡れたマンホールや石でも滑らず歩けます。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

晴れの日も雨の日も

アウトドア向けではありますが、ゴッツゴツの安全靴というわけではないので普段使いもOK。散歩やお買い物に出かける時、晴れでも雨でも気にせず履けるのは嬉しいポイントです。

安定感のある履き心地

補強されたアッパーが、オフロードに求められる耐久性とサポート力を発揮。強いグリップ力を誇るTraxionラバーアウトソールは、あらゆる地形で安定した踏み込みをサポートします。

リサイクル素材で環境に優しい

製造の段階でリサイクル素材と再生可能素材を採用しているため、環境に優しいのも特徴です。汚れても洗えますし、長く使えます。

まとめ：雨の季節に真価を発揮

おすすめしたいのは、「雨でも安心できる靴」を探している人です。防水性に優れたゴアテックスで、山道も想定したクッション性とグリップ力を備えた本製品。見た目はタウンシューズ寄りで、普段使いで違和感がないのもポイントです。

セール価格で手に入るこの機会に、梅雨用の靴として検討してみてはいかがでしょうか。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。