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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第56回

学生にも社会人にも十分すぎる！ Dellの15.6型ノートPCが27％オフ

2026年06月18日 07時00分更新

文● Zenon／ASCII

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廉価で充実したスペック
「Dell 15 DC15250」

　Dell 15 DC15250は、個人あるいはビジネス向けに展開するノートPC。Amazon.co.jp限定モデルとして、プラチナシルバーが11万9980円（27％オフ）で販売されています（6月17日現在）。

　スペックはIntel Core i5-1334U／メモリ16GB／ストレージ512GB。文書作成、調べもの、オンライン会議、写真整理、軽めの編集作業まで、日常用途ならかなり安心感のある性能となっています。

　画面は15.6インチのフルHDディスプレーでちょうどいいサイズ感。専用のソフトウェアでブルーライトの発生を抑え、画面を長時間見続けても負担になりにくいのが特徴。

　また、Microsoft 365 Personal（24ヶ月版）付きのため、Word、PowerPoint、Excel、Outlookなどを使えるのも便利。学生にも社会人にもおすすめの一台です。

「Dell 15 DC15250」の特徴

1日使えるバッテリー

　エネルギー効率の高いバッテリー管理と、1時間で80％の急速充電ができるExpressChargeに対応しているため1日中どこにいても使用できます。

コンパクトに収まるサイズ感

　サイズは「幅358.50mm × 奥行き235.56mm × 高さ18.99mm」と15.6インチノートPCにしてはコンパクトなほう。とくに「奥行き」が短く、使いやすいと評判です。

安心のアフターサービス

　1年間有効な「翌営業日対応オンサイト出張修理サービス」も付属。日本語を母国語とする専門のエキスパートが、最短で翌営業日に全国どこでも出張修理に来てくれます。困ったことがあっても安心のサポートです。

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まとめ：迷ったらコレ！日常向けノートPC

　おすすめしたいのは、「日常的に使えるノートPC」を求める人です。 大きめの15.6型画面、Core i5、16GBメモリ、SSD構成に加えて、テンキーや各種端子も備えており、大学生や社会人など、とりあえず一通りのことができるPCが欲しいという人にはちょうどいい製品となっています。

　Amazon.co.jpでは現在、タイムセールで27％オフとお安くなっています。初めてのPCや買い替えに検討してみてはいかがでしょうか。

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