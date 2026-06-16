30万円切りでRTX 5070＋メモリ32GBはかなりアツい！ STORMの特価モデルはこの1台が本命かも

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ゲーミングPCを選ぶとき、どうしてもCPUやGPUに目が行きがちだが、実は“メモリが32GB”というだけでかなり安心感がある。

ゲームを起動しながら、Discordで通話して、ブラウザーで攻略情報を開いて、裏で動画や配信ソフトも動かす。そんな“今どきのPCの使い方”を考えると、16GBではちょっと心もとない場面も。PCに詳しくない人にとっては、増設作業そのものも少しハードルが高いかもしれない。

そこで注目したいのが、アイティーシーが展開するゲーミングPCブランドSTORMでは、「メモリ32GB搭載モデル 超特価キャンペーン！」だ。最初から32GBメモリを搭載したゲーミングPCが特別価格でラインアップされている。

FK-97XAM57

価格：294,800円

【CPU】AMD Ryzen7 9700X

【GPU】RTX 5070 12GB

【メモリ】DDR5 32GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

Ryzen 7 9700XとGeForce RTX 5070を組み合わせたゲーミングPC。WQHDクラスのゲームをしっかり楽しみたい人にも狙いやすい性能で、そこにメモリ32GBを最初から搭載しているのがアツいところ。

TBのNVMe SSDも搭載しているので、ゲームを複数本入れておきたい人にも扱いやすい構成。CPU、GPU、メモリ、ストレージのバランスがよく、あとから増設を考えなくてもスタート時点でかなり満足度が高いはず。メモリ32GBモデルがお得に買えるキャンペーンの中でも、“性能も価格も欲張りたい人向け”の本命候補といえる。