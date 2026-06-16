STORM おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第20回
30万円切りでRTX 5070＋メモリ32GBはかなりアツい！ STORMの特価モデルはこの1台が本命かも
2026年06月16日 21時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
STORM「メモリ32GB搭載モデル 超特価キャンペーン！」をチェック
ゲーミングPCを選ぶとき、どうしてもCPUやGPUに目が行きがちだが、実は“メモリが32GB”というだけでかなり安心感がある。
ゲームを起動しながら、Discordで通話して、ブラウザーで攻略情報を開いて、裏で動画や配信ソフトも動かす。そんな“今どきのPCの使い方”を考えると、16GBではちょっと心もとない場面も。PCに詳しくない人にとっては、増設作業そのものも少しハードルが高いかもしれない。
そこで注目したいのが、アイティーシーが展開するゲーミングPCブランドSTORMでは、「メモリ32GB搭載モデル 超特価キャンペーン！」だ。最初から32GBメモリを搭載したゲーミングPCが特別価格でラインアップされている。
STORM「メモリ32GB搭載モデル 超特価キャンペーン！」おすすめの1台
価格：294,800円
【CPU】AMD Ryzen7 9700X
【GPU】RTX 5070 12GB
【メモリ】DDR5 32GB
【ストレージ】NVMeSSD 1TB
Ryzen 7 9700XとGeForce RTX 5070を組み合わせたゲーミングPC。WQHDクラスのゲームをしっかり楽しみたい人にも狙いやすい性能で、そこにメモリ32GBを最初から搭載しているのがアツいところ。
TBのNVMe SSDも搭載しているので、ゲームを複数本入れておきたい人にも扱いやすい構成。CPU、GPU、メモリ、ストレージのバランスがよく、あとから増設を考えなくてもスタート時点でかなり満足度が高いはず。メモリ32GBモデルがお得に買えるキャンペーンの中でも、“性能も価格も欲張りたい人向け”の本命候補といえる。
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