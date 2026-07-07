ゲーム用PCに30万円超えはキツい！ 諦めるな、25万円なのに32GBメモリ搭載モデルがある！

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“ちゃんと強いPC”を25万円以内で！

ゲーミングPCはほしい。でも、30万円台まで行くと一気に身構えてしまう。できれば予算は25万円以内。それでも、フルHDだけでなくWQHDの高画質まで狙いたい……。そんな、ちょっと欲張りな条件で探している人は少なくないはずだ。

アイティーシーが展開するゲーミングPCブランド、STORMの「GKB-PSK97X96XT」はSTORM公式サイトの売れ筋ランキングで4位となっているモデル。価格は24万9800円。25万円をわずかに下回りながら、WQHDでのゲームプレーまで見据えやすい構成をそろえた即納モデルだ。

予算25万円ならコレ強くない？

WQHDを狙える即納ゲーミングPCC

GKB-PSK97X96XT

価格：24万9800円

【CPU】Ryzen7 9700X

【GPU】GeForce RX 9060XT 16GB

【メモリ】DDR5 32GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

CPUにはRyzen 7 9700X、GPUにはRadeon RX 9060 XT 16GBを搭載。RX 9060 XTはWQHDでのゲーミングを想定して展開しているGPUだ。ビデオメモリーも16GBあるため、ゲームの画質を上げたい人や、フルHDから一段上の環境へ進みたい人にうれしい。

メモリーはDDR5 32GB、ストレージはPCI Express 4.0接続のNVMe SSD 1TBを標準搭載する。ゲームをしながらブラウザーやボイスチャットを開く使い方にも余裕を持たせやすく、大容量化するゲームの保存場所も最初から確保されている。購入直後からメモリー増設を考えなくてよいのは、パソコン内部を触りたくない人にもありがたい。

ケースには、270度のパノラマビューを楽しめるブラックの「MAG PANO M100R PZ」を採用。LEDの発光はケース上部のスイッチから変更でき、ホコリの侵入を抑えるマグネットフィルターも備える。内部は大型空冷CPUクーラーで冷却し、電源は650W 80PLUS Bronzeだ。

営業日の午前9時までに注文と決済手続きを終えると、当日発送の対象となる即納モデルである。専用構成のためカスタマイズはできないが、Ryzen 7 9700X、RX 9060 XT 16GB、32GBメモリー、1TB SSDが最初からそろっている。25万円以内で高画質ゲーミングへ進みたい。しかも、注文したらなるべく早く遊びたい……。そんな人の希望にまっすぐ応える1台だ。