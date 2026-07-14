第39回 STORM おすすめモデル&セール／キャンペーン情報

白いゲーミングPCが23万円台！ 性能も容量もケチらない即納モデル

文●モーダル小嶋／ASCII

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※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

ゲーム用PC、高すぎ問題に待った

　ゲーミングPCが欲しくても、30万円、40万円という価格を見せられると「そこまでは出せない」となる。初めて買うならなおさらだ。

　そこで候補に入れたいのが、アイティーシーが展開するゲーミングPCブランド、STORMの「K2-PSK75F56Ti8」である。価格は23万2800円。25万円以内に収まりながら、ゲーム用PCとして欲しい部分をしっかり押さえた即納モデルだ。


PCゲームを始めるならここから
23万円台のRTX 5060 Ti搭載モデル

「K2-PSK75F56Ti8」

価格：232,800円

【CPU】Ryzen5 7500F
【GPU】Radeon RTX 5060Ti 8GB
【メモリ】DDR5 32GB
【ストレージ】NVMeSSD 1TB

　CPUには6コア／12スレッドのRyzen 5 7500F、GPUにはGeForce RTX 5060 Ti 8GBを搭載する。RTX 5060 Tiは、対応ゲームでDLSS 4のマルチフレーム生成や超解像度、レイ再構成といった機能を利用できるGPUだ。重たいゲームではこうした機能も活用しながら、画質とフレームレートの両方を狙える。

　メモリはDDR5 32GB、ストレージはPCI Express 4.0接続のNVMe SSD 1TBを標準搭載する。ゲームと一緒にブラウザーやDiscordを開く使い方にも余裕を持たせやすく、購入直後からメモリ増設に悩まなくて済む。ゲームのインストール先も1TB確保されており、最初の1台として話が早い構成といえる。

　前面にはUSB Type-Cを含む端子類とLED切り替えスイッチを備え、大型空冷クーラーで冷却面も配慮。電源も850Wの80PLUS GOLD認証品を採用。

　営業日の午前9時までに注文と決済手続きなどを完了すれば、当日発送の対象となる。専用モデルのため構成のカスタマイズはできないが、RTX 5060 Ti、32GBメモリー、1TB SSDが最初からそろっているなら、大きく迷う必要もない。

　予算は25万円以内、届いたらなるべく早く遊びたい。「K2-PSK75F56Ti8」は、そんな人がゲーミングPCの世界へ踏み出しやすい1台だ。


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