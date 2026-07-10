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STORM おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第29回

6万円引きなら一気に現実的じゃん！ 白くて強いSTORMの高性能ゲーミングPCが買い時

2026年07月10日 20時00分更新

文● モーダル小嶋／ASCII

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※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

STORM「大決算セール 2026」をチェック

　アイティーシーが展開するゲーミングPCブランド、STORMの「大決算セール 2026」は、ゲーミングPCや即納特価モデルをお得に狙える大型キャンペーンである。対象モデルにはクーポンが用意されており、割引額は最大6万円。製品によって、6万円、5万円、4万円、3万円、2万円引きのクーポンが適用できる。

　対象ラインナップには、Ryzen 5 7500F、Ryzen 7 9700X、Ryzen 7 7800X3D／9800X3Dなどを搭載したモデルが並ぶ。GPUもRTX 5060／5060 Ti／5070／5070 Ti、RX 9060 XT／9070 XTなど幅広く、用途や予算に合わせて選びやすい構成。DDR5メモリ32GB、NVMe SSD 1TBクラスのモデルも多く、ゲーム用PCをしっかり選びつつ、できるだけ出費を抑えたい人には見逃しにくい内容といえる。

　セールは在庫がなくなり次第終了となり、期間中でも予告なく終了する場合がある。気になる構成やクーポン対象モデルがあるなら、早めにチェックしておきたいところだ。

STORM「大決算セール 2026」をチェック

STORM「大決算セール 2026」おすすめの1台

GKP-98X3D857

価格：439,800円
クーポンコード：「26KESSAN60000」で6万円引き

【CPU】AMD Ryzen7 9800X3D
【GPU】RTX 5070 12GB
【メモリ】DDR5 32GB
【ストレージ】NVMeSSD 1TB

　ゲーミングPCを選ぶとき、性能だけを見て決めるのもよいだろう。ただ、安い買い物ではないだけ、せっかくデスクに置くなら「見た目まで気に入った1台」が欲しくなる。GKP-98X3D857は、現在は6万円引きクーポンの対象。ハイスペックPCを少しでもお得に導入したい人にとって、注目の1台だ。

　CPUにRyzen 7 9800X3D、グラフィックスにGeForce RTX 5070 12GBを搭載した高性能ゲーミングPC。メモリはDDR5 32GB、ストレージはGen4 1TB SSDで、最新ゲームをしっかり遊びたい人にも扱いやすい構成。フルHDで快適に遊ぶのはもちろん、高画質設定や高リフレッシュレート環境まで狙いたい人にも頼れるスペックになっている。

　ケースはホワイトのMAG PANO M100R PZ WHITEを採用し、内部パーツも白でまとめた構成。さらに240mmラジエーター搭載の大画面液晶簡易水冷を備えており、ゲームを起動していない時間も、デスク上でちゃんと主役になれるPCだ。

　電源は850W 80PLUS GOLDで、無線LANとBluetooth対応マザーボードも搭載。ゲーム性能をしっかり確保しつつ、見た目にもテンションが上がる1台がほしい。そんな人にとって、かなり魅力的な候補になるだろう。

　現在は割引クーポンを使うことで6万円引き。性能重視でゲーミングPCを買い替えたい人、見た目にも満足できる1台を探している人は、候補に入れておきたいモデルといえる。

STORM「GKP-98X3D857」をチェック

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