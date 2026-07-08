STORM おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第32回
初めてのゲーミングPCにちょうどいい！ STORM「K2-PSK75F56Ti8」はメモリ32GB＆1TB SSDで安心感が強い
2026年07月08日 19時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
初めてゲーミングPCを買うときに悩ましいのが、どこまでのスペックを選べばいいのかという問題だ。価格で選ぶと後からメモリや容量で困りそうだし、かといって最初から盛りすぎると予算が一気に跳ね上がりかねない。
そんな“初PCあるある”に対して、かなりバランスよくまとまっているのが、アイティーシーが展開するゲーミングPCブランド、STORMの「K2-PSK75F56Ti8」だ。
価格：232,800円
【CPU】AMDRyzen 5 7500F
【GPU】RTX 5060Ti 8GB
【メモリ】DDR5 32GB
【ストレージ】NVMeSSD 1TB
CPUにRyzen 5 7500F、グラフィックスにGeForce RTX 5060 Ti 8GBを採用したゲーミングPC。フルHD環境でPCゲームを快適に遊びたい人に向いた構成で、人気のオンラインゲームから、画質設定を調整しながら遊ぶ最新タイトルまで幅広く狙える。
さらにうれしいのが、メモリ32GB、ストレージ1TB NVMe SSD、850W GOLD電源まで標準で備えているところ。ゲームを複数入れても容量に余裕があり、メモリ不足で作業が重くなる心配も少なめ。価格だけを見れば最安クラスではありませんが、買ったあとにすぐ増設したくなるポイントを最初から押さえているのが魅力。
初めてのゲーミングPCとしては、「とりあえずこれでPCゲームの世界に入れる」という安心感がある。後悔したくない人にこそ、チェックしてほしいモデル。ただし、専用モデルのためカスタマイズはできない点には注意してほしい。
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