見た目ヨシ！ 性能ヨシ！ 6万円引きヨシ！ STORMの白いゲーミングPCが買い時

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アイティーシーが展開するゲーミングPCブランド、STORMの「大決算セール 2026」は、ゲーミングPCや即納特価モデルをお得に狙える大型キャンペーンである。対象モデルにはクーポンが用意されており、割引額は最大6万円。製品によって、6万円、5万円、4万円、3万円、2万円引きのクーポンが適用できる。

対象ラインナップには、Ryzen 5 7500F、Ryzen 7 9700X、Ryzen 7 7800X3D／9800X3Dなどを搭載したモデルが並ぶ。GPUもRTX 5060／5060 Ti／5070／5070 Ti、RX 9060 XT／9070 XTなど幅広く、用途や予算に合わせて選びやすい構成。DDR5メモリ32GB、NVMe SSD 1TBクラスのモデルも多く、ゲーム用PCをしっかり選びつつ、できるだけ出費を抑えたい人には見逃しにくい内容といえる。

セールは在庫がなくなり次第終了となり、期間中でも予告なく終了する場合がある。気になる構成やクーポン対象モデルがあるなら、早めにチェックしておきたいところ。

S2-98X3D857

価格：434,800円

クーポンコード：「26KESSAN60000」で6万円引き

【CPU】AMD Ryzen7 9800X3D

【GPU】RTX 5070 12GB

【メモリ】DDR5 32GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

強いゲーミングPCを、せっかくなら白で！

ゲーミングPCを買うなら、性能はもちろん大事。ただ、30〜40万円を超えるクラスになるとためらう人も多いかもしれない。そんな中、STORMの「 S2-98X3D857」は「6万円引きクーポン」の対象。白くて見た目もよく、ゲーム性能もしっかり狙えるモデルが値引き込みで買えるチャンスだ。

CPUにRyzen 7 9800X3D、グラフィックスにGeForce RTX 5070 12GBを搭載。メモリはDDR5 32GB、ストレージはNVMe SSD 1TB。最新ゲームを遊ぶための土台はしっかりしており、ゲームだけでなく、配信、動画編集、画像編集なども視野に入れやすい構成となっている。

ホワイトケースを採用し、内部まで白系でまとめたデスク映えしやすいデザインも特徴。CPUクーラーには、大画面液晶付きの240mmラジエーター搭載簡易水冷を採用。デスクの上に置いて眺めたくなるタイプの1台といえるだろう。

マザーボードは無線LANとBluetoothに対応し、電源は850W 80PLUS GOLD。メインPCとして長く使いたい人にも安心感のある内容になっている。価格は43万4800円で、決して安い買い物ではないが、6万円引きクーポンが使えるなら話は変わる。ゲームを快適に遊びたい、作業にも使いたい、見た目にも妥協したくない。そう思っているなら、候補に入れたい白いゲーミングPCだ。