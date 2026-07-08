第38回 STORM おすすめモデル&セール／キャンペーン情報

30万円以下でここまで盛る!? WQHDを狙えて液晶スクリーンも付いたゲーミングPC

文●モーダル小嶋／ASCII

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※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

30万円切りでWQHDゲーミングを見据える

　ゲーミングPC選びでは、CPUやGPUの型番を眺める前に、どんな画面で遊びたいかを決めてしまうのも手だ。フルHDのままで十分なのか、それとも次はWQHDディスプレーを置き、広く精細な画面でゲームを楽しみたいのか。後者を考えているなら、PC側にも少し先を見据えた余裕がほしくなる。

　アイティーシーが展開するゲーミングPCブランド、STORMの「GKB2-75F96XT」は30万円でお釣りを残しながら、フルHDの先にあるWQHDゲーミングまで見据えられる1台だ。

 

32GBメモリも16GB GPUもある
12.3インチ液晶ディスプレーも魅力

GKB2-75F96XT

価格：289,800円
クーポンコード：「genkai2」で1万円引き

【CPU】Ryzen5 7500F
【GPU】Radeon RX 9060XT 16GB
【メモリ】DDR5 32GB
【ストレージ】NVMeSSD 1TB

　CPUにはRyzen 5 7500F、GPUにはRadeon RX 9060 XT 16GBを搭載する。AMDはRX 9060 XTをWQHDでの滑らかなゲームプレーを狙ったGPUとして展開している。ビデオメモリーも16GBあるため、画質設定を上げたい人や、これからWQHDディスプレーへ移行したい人には頼もしい構成。

　メモリーはDDR5 32GB、ストレージはNVMe SSD 1TBを標準搭載する。ゲームを起動しながらブラウザーやボイスチャットを開く使い方にも余裕を持たせやすく、大容量化が進むゲームの保存場所も最初から確保できる。買った直後からメモリー増設を考えなくてよいのは、PC内部を触るのが億劫な人にもありがたい。

　さらに無線LANとBluetoothに対応しているだけではなく、12.3インチ液晶ディスプレーを標準搭載。温度やシステム時間を表示したり、お気に入りの画像や動画をディスプレーに表示可能だ。

　なお、8月3日までクーポンコード「genkai2」を入力することで1万円引きの対象となる。高画質で遊びたい、メモリー容量にも余裕がほしい、見た目でもテンションを上げたい……という人なら注目したいモデルといえるだろう。

 

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