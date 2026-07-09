高画質で遊べるPC、そろそろ欲しくない？ STORMの即納ゲーミングPCが30万円台でかなりアツい

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最新ゲームを遊んでいて、「もう少し画質を上げたい」「フレームレートにも余裕がほしい」と感じることはないだろうか。せっかくPCでゲームを遊ぶなら、グラフィック設定を遠慮なく盛って、広い画面で気持ちよく楽しみたいもの。

ゲーミングPCを買うなら、せっかくなら長く使える構成を選びたい。フルHDはもちろん、WQHDの高画質プレイまで見据えたいなら、アイティーシーが展開するゲーミングPCブランド、STORMの即納モデル「 K2-PSK97X97XT」は注目すべき1台だ。

K2-PSK97X97XT

価格：304,800円

【CPU】AMD Ryzen 7 9700X

【GPU】RX 9070XT 16GB

【メモリ】DDR5 32GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

魅力は、AMD Ryzen 7 9700XとRX 9070XT 16GBの組み合わせ。CPUは最新世代らしい高い処理性能を備え、ゲームはもちろん、配信、動画編集、画像編集などの作業にも対応しやすいスペック。

グラフィックスにはビデオメモリ16GBのRX 9070XTを搭載しているので、描画負荷の高いタイトルや高解像度設定でも頼れる構成。高画質で遊びたい、でも設定を毎回ギリギリまで落としたくない……という人にうれしい余裕がある。

メモリはDDR5 32GB、ストレージはGen4 1TB SSDを搭載。最新ゲームを複数入れておきたい人にも扱いやすく、ロード時間の短縮にも期待できるだろう。電源は850W 80PLUS GOLDで、構成全体の安心感も十分。即納モデルのため、午前9時までの注文や手続き完了で当日発送の対象になるのもポイントだ。

強いゲーミングPCがほしい、でも待ち時間は短くしたい。そんな人にとって、K2-PSK97X97XTはかなり現実的な“買い”候補といえる。ただし、専用モデルのためカスタマイズはできない点には注意してほしい。