Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第54回
約2万6800円で防水・防塵・NFC対応！ お買い得スマホ「moto g66j 5G」セールでさらに安く
2026年06月16日 19時00分更新
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耐久性と機能性を両立
「moto g66j 5G」
moto g66j 5Gは2025年7月にモトローラが発売したSIMフリースマートフォン。Amazonでは、2万6818円（31％オフ）で販売されています（6月16日現在）。現在は割引率が普段よりアップしており、公式で買うよりも7900円ほどお得です。
本機は、アウトドア向けに防水・防塵性能がしっかりしているのが特徴。多少雨に降られてもまったく問題ありません。また、Corning Gorilla Glass 7iの採用によって、落下時の傷つきにも耐性があります。
ディスプレーサイズは約6.7インチと広く見やすいのが特徴。端末のサイズは「縦165.75×横76.26×厚さ8.50mm」と比較的大きめで、重量は約200g。解像度はフルHDで、120Hzリフレッシュレートに対応しており、輝度も高く明るい屋外でも見やすくなっています。
急速充電対応の大容量5200mAhバッテリーでお出かけ時も安心。FeliCa（おサイフケータイ）／NFCにも対応し、日常使いでまったく不便を感じさせません。
「moto g66j 5G」の特徴
“これで十分”なミドルレンジスマホ
定価3万円台（今回はセールで2万6800円）という価格のスマホのなかでは、非常に高水準にまとまった端末です。高耐久・NFC・大容量バッテリーなどの必要な機能が揃っていて、「これで必要十分」と言えるでしょう。
暗所に強いカメラ機能
5000万画素のメインカメラにはソニーの「Sony LYTIA」技術を搭載し、暗所撮影時のノイズを低減しています。インカメラも3200万画素と高画質。さらに800万画素の超広角カメラも採用し、超広角撮影から暗い場所まで幅広く対応します。
RAMブースト機能を搭載
最大24GBまで拡張可能なRAMブースト（拡張メモリ）機能を備えているのも特徴です。バッテリー駆動時間を損なうことなくアプリの不安定な動作を軽減できます。
まとめ：必要な機能を搭載したタフな端末
おすすめしたいのは、「コスパの良いスマホ」を探している人です。通話、ブラウジング、カメラ、おサイフケータイなど、日常使いの機能は十分揃っていて不自由なく使えます。「これがないと地味に困る」機能をまとめて搭載していてなおかつタフなので、とくにアウトドアで使う場面の多い人にはおすすめの端末です。
エンタメ用ではなく、普段使い用として見るなら圧倒的なコストパフォーマンスの「moto g66j 5G」。お手頃な価格で良い端末を探している人は、ぜひチェックしてみてください。
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