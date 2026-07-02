西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第265回
簡易水冷CPUクーラー「Phantom Gaming 360 LCD」がオススメ!!
デザイン・性能ともにバツグンの水冷CPUクーラー！カッコいいゲーミングPCを目指すなら候補にしたい「Phantom Gaming 360 LCD」：パソコン工房 大阪日本橋店
2026年07月02日 16時00分更新
大阪・日本橋のPCパーツショップ「パソコン工房 大阪日本橋店」を取材しました。店舗スタッフ・渡邉さんのオススメは、ASRockの簡易水冷CPUクーラー「Phantom Gaming 360 LCD」です。
Phantom Gaming 360 LCDは、ASRockのハイエンドゲーマー向け360mm簡易水冷CPUクーラーです。
造りはイマドキの堅実な水冷CPUクーラーといった感じで、水冷ヘッドには3.4インチ液晶ディスプレーとVRM冷却ファンを搭載。ラジエーターファンは3基一体型です。
液晶ディスプレーの解像度は480×480ドット、フルカラー60fps表示対応です。USBでマザーボードと接続し、専用アプリから画像、アニメーション、ステータスなど様々な表示をカスタマイズできます。
水冷ヘッドの寸法は100.4×86×107.6mm。ポンプ回転数は1200～3100±10%RPM。VRMファンの回転数は最大3000±10%RPMです。
ラジエーターファンはARGB対応120mmファン×3基の一体構造タイプです。周囲をグルッと囲むアドレサブルRGBラインLEDの装飾が特徴的です。
ファンの主な仕様は寸法362×123×28mm、回転数0～2400±10%RPM、風量61.28CFM、静圧3.11mmH2O、ノイズ31.4dB(A)。低負荷時にファンを完全停止して静音化することもできます。チューブ長は450mm。対応CPUソケットはLGA 1700/1851、Socket AM4/AM5です。
そのほか、保証期間は6年（水冷システム部分）で、おおよそ簡易水冷CPUクーラーの寿命といわれる期間をカバーしており、長期間安心して使用できます。
渡邉さんいわく「Phantom Gaming 360 LCDは冷却性能とデザイン性に優れた簡易水冷CPUクーラー」とのこと。冷却性能に関しては「Ryzen 9 9950X3D」も余裕で冷やせると話します。
デザインも渡邉さんのお気に入りポイントで、渡邉さん自身、現在360mm簡易水冷クーラーを使用中とのことですが「寿命で交換時期が来たら、次はPhantom Gaming 360 LCDにするのも良さそうですね」と話していました。
しばらくは店頭でRGB LED点灯状態の展示を続けるとのことなので、Phantom Gaming 360 LCDのデザインを確認しに行ってみてください！
7月3日まで「超ボーナスセール」が開催中！
公式Xで最新情報をチェック
そのほか、パソコン工房 大阪日本橋店の店舗公式Xアカウントでは、実施中のセールやお買い得情報を掲載しています。現在は6月27日から7月3日までの期間「超ボーナスセール」を実施中。ぜひこまめにチェックしましょう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第264回
デジタルまさかのB550マザーボードが新発売！Socket AM4はまだまだ終わらないぜっ！：ドスパラ大阪・なんば店
-
第263回
デジタル4万円引きなのにOfficeソフトまでついてくる！使い勝手の良い14型ノートPCがセール価格でお買い得！：マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ
-
第262回
PCパーツ【話題】とにかくスティック操作が優れているとウワサのゲームパッドです！：PCワンズ
-
第261回
デジタル発売からしばらく経って価格も手頃になってきたアッパーミドルCPU「Core Ultra 5 245K」がオススメ！：ツクモLABI1なんば店
-
第260回
デジタル一段階上を目指す格闘ゲーマーは要チェック！超ショートストローク＆ラピッドトリガーの高速ボタンを搭載したレバーレスアケコン登場：パソコン工房 大阪日本橋店
-
第259回
デジタル欲張りすぎ！1台で2役こなすゲーミングキーボード。メカニカルと磁気式の両立がスゴすぎる：ドスパラ大阪・なんば店
-
第258回
デジタルメモリーは妥協なしの32GB！スペックと価格がちょうどいいゲーミングPCが推せる：マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店
-
第257回
デジタルこだわりゲーマーの俺ならコレ！天板カスタムも楽しめる格闘ゲーム特化のアケコン：ソフマップ なんば店
-
第256回
デジタルアー今年も夏が来た！ ジサカーに見てほしいPCパーツのこだわりが詰ったハンディファン：ツクモLABI1なんば店
-
第255回
デジタルM.2スロット×7基は見逃せないぜ！究極のパワーと性能を発揮する超ド級ハイエンドマザーボード：パソコン工房 大阪日本橋店
- この連載の一覧へ