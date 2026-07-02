デザイン・性能ともにバツグンの水冷CPUクーラー！カッコいいゲーミングPCを目指すなら候補にしたい「Phantom Gaming 360 LCD」：パソコン工房 大阪日本橋店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「パソコン工房 大阪日本橋店」を取材しました。店舗スタッフ・渡邉さんのオススメは、ASRockの簡易水冷CPUクーラー「Phantom Gaming 360 LCD」です。

Phantom Gaming 360 LCDは、ASRockのハイエンドゲーマー向け360mm簡易水冷CPUクーラーです。

造りはイマドキの堅実な水冷CPUクーラーといった感じで、水冷ヘッドには3.4インチ液晶ディスプレーとVRM冷却ファンを搭載。ラジエーターファンは3基一体型です。

液晶ディスプレーの解像度は480×480ドット、フルカラー60fps表示対応です。USBでマザーボードと接続し、専用アプリから画像、アニメーション、ステータスなど様々な表示をカスタマイズできます。

水冷ヘッドの寸法は100.4×86×107.6mm。ポンプ回転数は1200～3100±10%RPM。VRMファンの回転数は最大3000±10%RPMです。

ラジエーターファンはARGB対応120mmファン×3基の一体構造タイプです。周囲をグルッと囲むアドレサブルRGBラインLEDの装飾が特徴的です。

ファンの主な仕様は寸法362×123×28mm、回転数0～2400±10%RPM、風量61.28CFM、静圧3.11mmH2O、ノイズ31.4dB(A)。低負荷時にファンを完全停止して静音化することもできます。チューブ長は450mm。対応CPUソケットはLGA 1700/1851、Socket AM4/AM5です。

そのほか、保証期間は6年（水冷システム部分）で、おおよそ簡易水冷CPUクーラーの寿命といわれる期間をカバーしており、長期間安心して使用できます。

渡邉さんいわく「Phantom Gaming 360 LCDは冷却性能とデザイン性に優れた簡易水冷CPUクーラー」とのこと。冷却性能に関しては「Ryzen 9 9950X3D」も余裕で冷やせると話します。

デザインも渡邉さんのお気に入りポイントで、渡邉さん自身、現在360mm簡易水冷クーラーを使用中とのことですが「寿命で交換時期が来たら、次はPhantom Gaming 360 LCDにするのも良さそうですね」と話していました。

しばらくは店頭でRGB LED点灯状態の展示を続けるとのことなので、Phantom Gaming 360 LCDのデザインを確認しに行ってみてください！

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