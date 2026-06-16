Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第53回
「Nintendo Switch 2」はソフトセットで買おう！ “この1本のためにハードを買う”ソフトがついに来た
2026年06月16日 19時00分更新
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人気ゲーム機とソフトのお得セット
「Nintendo Switch 2＋パッケージソフトセット」
任天堂の人気ゲーム機「Nintendo Switch 2本体（日本語・国内専用）」が、Amazon.co.jpにて販売中。人気ソフト「ぽこ あ ポケモン」とのセット価格は6万7761円（2％オフ）で、ちょっぴり安く買えます（6月16日現在）。
はじめてのNintendo Switch 2用ソフトとして、おすすめなのが「ぽこ あ ポケモン」。主人公のメタモンとして、可愛いor格好いいポケモンと一緒にスローライフを送るサンドボックスゲームです。
「みずでっぽう」で乾いた土地を湿らせたり、「このは」で草むらを増やしたりして住み心地のいい場所を整えると新たなポケモンが出現。「次はどんなポケモンと出会えるかな」というワクワクが味わえます。
また、2026年8月には追加DLC第1弾「ブクブクうみぞこの街」も配信予定。これから始めてもその頃にはクリアまで間に合うので、本体と一緒に買う最初のソフトとしてイチオシです。
「Nintendo Switch 2＋パッケージソフトセット」の紹介
おすすめソフト②
「トモダチコレクション わくわく生活」は約13年ぶりとなるシリーズ最新作。似顔絵キャラクターMiiが暮らす島の様子を眺めるゲームです。彼らをお世話をする日常は、きっと忙しいあなたの“癒し”になってくれるでしょう。おすすめです。
おすすめソフト③
「スーパーマリオブラザーズ ワンダー + みんなでリンリンパーク」は、任天堂おなじみの横スクロールアクションの「マリオ」最新作。「ワンダー」という不思議な変化が特徴で、とりあえずコレを買っておけば楽しめるという安心感があります。おすすめです。
おすすめソフト④
「ヨッシーとフカシギの図鑑」はヨッシーを主人公とするアクションゲーム。絵本のようなタッチで描かれる世界と、ふかしぎな生き物を調査する図鑑要素、ダメージやゲームオーバーのない優しい設計などが好評の一作です。おすすめです。
まとめ：“このためにハードを買っても良い”ソフトが出た
おすすめしたいのは、「初めてNintendo Switch 2を購入する人」です。発売初期の抽選続きで疲れ諦めてしまった人、まだソフトが少ないからと見送っていた人、お待たせしました。今なら普通に買えます。
個人的なイチオシは「ぽこ あ ポケモン」です。このために本体を買っても損はしないと言えるくらい面白く、評判もいいソフトとなっています。ぜひ在庫が落ち着いて普通に買えるいまこそ、購入を検討してみてはいかがでしょうか。
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