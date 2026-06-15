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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第51回

MacBook Air、15インチで使うならメモリ24GB＋SSD 1TBの“盛りAir”が間違いなし！

2026年06月15日 19時00分更新

文● Zenon／ASCII

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薄くてパワフルなノートブック
「MacBook Air M5」

　MacBook Air M5は、2026年3月に発売されたモデルのノートブック。Amazonでは、ミッドナイトの1TBモデルが27万9800円で販売されています（6月15日現在）。

　15.3インチの大画面は13インチより表示領域に余裕があるので、ブラウザーと資料、原稿とチャット、表計算とメールなどを並べて使いやすいのが魅力。しかも1.15cmという薄さが魅力の1つ。さらに超高速「M5チップ」を搭載し、10コアCPU／10コアGPU／24GBメモリで、マルチタスクを軽快にこなすパワフルさもあわせ持ちます。

　ストレージは1TB SSDもあり、たっぷりとファイルを保存可能。決して安い買い物ではないため、長い期間使えるのは高ポイントです。写真、動画、仕事用ファイル、アプリをため込みやすく、ブラウザーのタブを大量に開きながら作業する人にも安心感があります。

　バッテリーは最大18時間フル稼働できるものを搭載し、重いアダプターを持ち歩くことなく、一日中触っていても大丈夫です。

「MacBook Air M5」の特徴

クリエイティブな作業も力強く

　M5チップが非常に高性能なため、AIツールをサクサク動かせます。マルチタスクやクリエイティブな作業もおまかせ。力強くやりたいことをサポートします。

文字をシャープに映すディスプレイ

　採用されているLiquid Retinaディスプレイは、なんと10億色に対応。写真やビデオは豊かなコントラストで細部までくっきり。文字はどこまでもシャープに表示できます。

自動調整がありがたいカメラ搭載

　センターフレームカメラには、ビデオ会議などで自分の顔がフレームに収まるよう自動調整してくれる機能も。さらに、手元を映して共有できる「デスクビュー」で資料の共有などがはかどります。

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まとめ：間違いないチョイスの1台

　おすすめしたいのは、「ノートブックを長く使いたい」人です。軽くて薄いMacBook Airらしさはそのままに、M5チップと24GBメモリ、1TB SSDで“メイン機として長く使いやすい”構成となっています。15インチモデルなら画面も広いので、性能だけでなく“作業のしやすさ”でも13インチ版より頼れる存在です。

　処理速度が早く、大画面で、バッテリーも長持ちする本機は“迷ったらコレ”というノートブックの決定版。軽快なAirをメインマシンとして長く使いたい人には、“安い構成で我慢する”よりも満足度を狙いやすい盛り構成で決まり。過去シリーズからの乗り換え、あるいは初めてのMacに、売れ筋の本モデルを検討してみてはいかがでしょうか。

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